Mainz 05: Jan-Moritz Lichte steht nach Aus von Sandro Schwarz unter Druck

Nach Mainz-Chaos: So will der neue Trainer das Ruder rumreißen

Lichte will sich nicht unter Druck setzen lassen

Schröder fügte allerdings an: "Klar ist auch: Wir müssen in dieser Saison schnellstmöglich den Fuß in die Tür bekommen."

Bei einer weiteren Pleite ist Lichte für die Rheinhessen wohl kaum noch zu halten, auch weil er in den drei Jahren zuvor schon Co-Trainer war. Die Fehler aus der Vergangenheit werden auch mit dem 40-Jährigen in Verbindung gebracht, ein weiter so ist dann in Mainz realistischerweise nicht mehr möglich.