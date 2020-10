Lionel Messi 2014 wohl kurz vor Wechsel zum FC Chelsea

Lionel Messi stand im Sommer 2020 nicht zum ersten Mal kurz vor einem Wechsel. Schon einige Jahre zuvor dachte der Barca-Star ernsthaft an einen Abschied.

Im turbulenten Transfersommer von 2020 war Lionel Messi einem Abschied vom FC Barcelona so nah wie noch nie - dachte man zumindest bisher.

Dies behauptet der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio in seinem neuen Buch Grand Hotel Calciomercato, in dem er einige der größten Transfer-Geheimnisse der vergangenen Jahre preisgibt. Messi habe sich damals mündlich mit dem Trainer der Blues, einem gewissen José Mourinho, auf einen Wechsel geeinigt.

"Mit Mourinho kann ich alles gewinnen"

Los ging demnach alles im Januar 2014. Messi war Spanien wegen einem Steuerhinterziehungsprozess leid und sah sich nach Alternativen zu dem Klub um, bei dem er bisher seine ganze Profi-Karriere absolviert hat. Hinter den Kulissen nahmen die beiden Parteien den Kontakt auf, Messi soll vor allem mit seinem ehemaligen Teamkameraden Deco über einen Sprung an die Stamford Bridge gesprochen haben. Dieser spielte bis 2010 bei Chelsea.

Ausschlaggebend sei dann die Unterhaltung mit Mourinho, die per FaceTime stattfand, gewesen. Angeblich sagte Messi danach: "Mit Mourinho kann ich alles gewinnen, was ich will. Er ist ein Gewinner, schließt den Deal ab."