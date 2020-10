Bundesliga: Hitzlsperger will Mislintat länger beim VfB Stuttgart halten

Mislintat will dem Bundesliga-Aufsteiger noch bis November oder Dezember Zeit geben, seine Arbeit zu beurteilen. Grundsätzlich strebt der 47 Jahre alte Westfale allerdings ebenfalls an, das Projekt in Stuttgart fortzuführen: "Natürlich kann ich mir eine weitere Zusammenarbeit vorstellen, es gab dazu auch schon erste Gespräche", sagte er beiden Zeitungen.