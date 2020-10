Dota2: Summit 13 angekündigt – Valve greift endlich ein © Beyond the Summit

Valve verspricht Wiedergutmachung

Die Kritik am Entwicklerriesen hätte in letzter Zeit nicht lauter sein können. Spieler, Teams und Veranstalter prangerten Valves fehlende Unterstützung während der Corona-Pandemie an. Erste Wiedergutmachung soll mit dem Summit 13 erfolgen. Vom 21 Oktober bis 8. November wird in insgesamt drei Ligen um ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar gespielt. Das konkrete Teilnehmerfeld steht noch nicht fest, jedoch ist bereits klar, dass Europa mit den CIS-Staaten und Nordamerika mit Südamerika Ligen bilden werden. Die Staaten der SEA-Region erhalten eine eigene Division.