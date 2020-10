Beachvolleyball: Cinja Tillmann und Svenja Müller bilden neues Duo

Die 29-Jährige wühlt von nun an mit Svenja Müller am Bundesstützpunkt in Hamburg im Sand. Der Fokus soll auf der Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2024 und 2028 liegen.

"Cinja gehört zu den besten Abwehrspielerinnen Deutschlands, Svenja ist eines der größten Talente im Block. Ich sehe in diesem Team eine sportliche Zukunft, in der sie international oben angreifen können", sagte Jürgen Wagner, Head of Beachvolleyball in Deutschland.