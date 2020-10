FC Bayern: Angelo Stiller vor Profi-Debüt - und bald mit Transfer?

Stiller-Debüt im DFB-Pokal gegen Düren

Dann vermutlich an der Seite von Neuzugang Marc Roca im defensiven Mittelfeld, wenn Javi Martínez für den verletzten Chris Richards in die Innenverteidigung rückt. Steht Niklas Süle nach seiner Pause im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz kurzfristig doch zur Verfügung, spielt Martínez im Mittelfeld. Stiller käme dann von der Bank.

In der vergangenen Saison war Stiller einer der Leistungsträger im Meister-Team von Bayern II in der 3. Liga. Unter dem neuen Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß avancierte er ab der Winterpause zum Stammspieler. Auch in der UEFA Youth League sorgte er für Furore, bereitete in sechs Einsätzen sechs Tore vor und erzielte eines selbst.