CS:GO: Die Gruppenphase der DreamHack Open Fall 2020 hat begonnen

Zehn Tage lang werden sich die besten Counter-Strike: Global Offensive Teams Europas bei der DreamHack Open Fall duellieren. Die Gruppenphase startete am 15. Oktober.

Bei der DreamHack Open Fall geht es für die teilnehmenden Teams um einiges. Neben einem Preispool von 115.000 US-Dollar stehen in erster Linie die heißbegehrten Regional-Major-Ranking (RMR) Punkte sowie die ESL Pro Tour Circuit Punkte zur Vergabe.

Die RMR-Punkte sind wichtig für eine mögliche Qualifikation zum nächsten Major, die Pro Tour Punkte ermöglichen die Teilnahme an ESL Pro Tour Events. Das erstplatzierte Team darf sich obendrein über die Teilnahme an der IEM XV - Global Challenge, die im Dezember 2020 stattfindet, freuen. Dort geht es zwischen acht Teams um satte 500.000 US-Dollar.

Gruppe A

Vitality und OG sind derzeit in der Top10 der Weltrangliste beheimatet, aber auch mit fnatic und mousesports muss man immer rechnen. Gerade mousesports mit Neuzugang Aurmias " bymas " Pipiras konnten zuletzt bei der ESL Pro League einen starken vierten Platz erreichen. Die drei anderen Teams ihrer Gruppe schafften es nicht einmal in die Top8.

Gruppe B

In der Gruppe B werden alle Augen auf das dänische Derby zwischen Astralis und Heroic gerichtet sein.

Gruppe C

Die Gruppe C ist aus deutscher Sicht sehr interessant da hier die Recken von BIG vertreten sind.

Für die Portugiesen von sAw sollte die Qualifikation zum Event schon der Höhepunkt gewesen sein, mit BIG und dem FaZe Clan haben sie zwei der besten Teams der Welt gegen sich. FaZe konnten zuletzt die IEM New York 2020 Europe gewinnen und kommen mit ordentlichem Rückenwind ins Event. Auch für Godsent könnte die DreamHack Open Fall bereits in der Gruppenphase enden.