FC Bayern: Alexander Nübel vor Debüt im DFB-Pokal in heikler Lage

Am heutigen Donnerstagabend beginnt der FC Bayern München, seine Pflicht gegenüber Alexander Nübel zu erfüllen.

Zum ersten Mal seit seinem Wechsel im Sommer steht der frühere Keeper des FC Schalke 04 erstmals unter regulären Bedingungen für die Münchener im Tor. Im DFB-Pokalspiel gegen den Fünftligisten 1. FC Düren macht Manuel Neuer Platz für den 24-Jährigen - womit das heikle Konstrukt, auf das Bayern sich mit dem Nübel-Deal eingelassen hat, wieder in den Blickpunkt rückt.

FC Bayern hat Alexander Nübel Spiele garantiert

Bekanntermaßen hat Neuer - im Januar selbst noch in Vertragsverhandlungen mit den Bayern - verärgert reagiert, als Bayerns Pläne für das Torhüter-Jobsharing durchsickerten ("Ich bin kein Statist, sondern Protagonist und möchte immer spielen “). Nach SPORT1 -Informationen hat sich Neuers Management in den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung explizit nach der Nübel-Klausel erkundigt.

Manuel Neuer ließ sich bislang kaum auf Pausen ein

Hansi Flick bestätigte da die allgemeine Ahnung, dass er Nübel gegen den Fünftligisten aufbieten wird - auch mit der Begründung, dass Neuer noch am Dienstag für die Nationalmannschaft aktiv war.

So üblich es bei anderen Klubs speziell im Ausland ist, den Stammtorhüter in Pokalpartien zu schonen und dem Ersatzmann Spielpraxis zu geben: Für Neuer war das bisher die Ausnahme anstelle der Regel.

Nach Verletzungssorgen in den letzten Jahren ist der Weltmeister von 2014 derzeit wieder zu alter Stärke zurückgekehrt - und bietet wenig Grund, nicht auf ihn zu setzen. © Getty Images

MANUEL NEUER: Der Ärger der FCB-Fans verflog schnell. In seiner ersten Saison in München erreichte Neuer das "Finale dahoam", in der zweiten folgte das Triple - und ganz nebenbei revolutionierte er bei Bayern und im DFB-Team das Torwartspiel neu © Getty Images

GERALD HILLRINGHAUS: Die vielleicht unbekannteste Nummer eins der bajuwarischen Bundesliga-Historie. Auch er war Notnagel während Aumanns Verletzung und nach Schumachers Abschied, mehr war für ihn in München aber nicht drin © Imago

JEAN-MARIE PFAFF: Der Belgier kam im Alter von 28 Jahren und als gestandener Torwart zum FCB - und blieb sechs Jahre dort. Die Bilanz kann sich sehen lassen: drei Meistertitel in Serie, zwei DFB-Pokal-Siege, Finale im Europapokal der Landesmeister 1987 und Welttorhüter 1987 © Imago

MANFRED MÜLLER: Schon in seiner zweiten Saison musste Junghans die Nummer eins fast zu gleichen Teilen mit Veteran Müller teilen - ehe 1982 ein neuer Top-Keeper an die Isar kam ... © Imago

Gemeinsam mit Gerd Müller (l.), Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Co. begründete er den sportlichen Aufstieg des FCB. Bis heute unerreicht: 442 Bundesliga-Spiele in Serie. Dann beendete ein Autounfall seine aktive Laufbahn © Imago

SEPP MAIER: Vom Aufstiegskeeper zum Welttorwart und zur Legende: Sepp Maier gewann mit dem FC Bayern (und der deutschen Nationalmannschaft) so gut wie alles und ging als "Katze von Anzing" in die deutsche Fußball-Geschichte ein © Imago

... denn noch hütet Manuel Neuer das Tor des deutschen Rekordmeisters. Und der Kapitän ist nach SPORT1-Informationen nicht gewillt, einfach so Spielzeit abzutreten. Droht dem FCB ein brisantes Torwartduell? © Getty Images

Schalke-Keeper Alexander Nübel steht vor dem Schritt zum FC Bayern. Das 23 Jahre alte Juwel soll in München eine neue Torwart-Dynastie begründen - in Zukunft ... © Getty Images

Hansi Flick vor schwierigem Balance-Akt

In neun Jahren bei Bayern saß er nur dreimal im Pokal auf der Bank, wenn er hätte spielen können: 2011 in der zweiten Runde gegen Ingolstadt ließ Jupp Heynckes Jörg Butt ran, 2012 gegen Kaiserslautern Tom Starke, 2015 gönnte Pep Guardiola in der Erstrunden-Partie gegen Nöttingen dem frisch verpflichteten Ulreich einen Pokal-Auftritt.

Auch in anderen Wettbewerben waren Pausen für Neuer bislang eine absolute Seltenheit: In der Bundesliga saß Neuer bei Bayern bislang siebenmal fit auf der Bank, Bayerns Vorsprung in der Meisterschaft war da jeweils immer schon zweistellig. In der Champions League pausierte er ein einziges Mal, 2011 im sechsten Spiel der Gruppenphase gegen Manchester City, die zu diesem Zeitpunkt - natürlich - schon gewonnen war.

Man sieht: Flick steht vor einer Balance-Übung mit hohem Schwierigkeitsgrad: Er muss einen Einschnitt in Neuers Gewohnheiten vornehmen, der möglichst nicht so tief ist, dass Neuer verärgert ist - aber auch tief genug, dass Nübel sich nicht veralbert vorkommt .

Nübel kämpft gegen unvorteilhafte Wahrnehmung

Der portugiesische Pokal ist am 1. August die letzte von unzähligen Trophäen, die Iker Casillas in seiner aktiven Laufbahn in den Himmel reckt. Drei Tage später erklärt der spanische Torhüter des FC Porto seine Karriere für beendet ©

Nach einem Herzinfarkt hatte es der 39 Jahre alte Spanier es zwar zurück ins Mannschaftstraining geschafft, aber kein Pflichtspiel mehr bestritten. Bei Real Madrid hatte Casillas ebenso eine Ära geprägt wie bei der spanischen Nationalmannschaft ©

Wo aber rangiert der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2008 und 2012 unter den historisch besten Torstehern? SPORT1 zeigt die Top 20 der Keeper-Legenden - mit Einschätzungen des ehemaligen Nationaltorwarts Timo Hildebrand © SPORT1-Montage: Knigge/Tirl/Getty Images/Imago

PLATZ 20 - SERGIO GOYCOCHEA (Argentinien): Sein Stern ging bei der WM 1990 auf. Weil sich der argentinische Stammkeeper Nery Pumpido verletzte, rückte Goycochea zum zweiten Gruppenspiel zwischen die Pfosten und untermauerte in der Folge seinen Ruf als gefürchteter Elfmeterkiller © Getty Images

Anzeige

Im Viertelfinale gegen Jugoslawien und im Halbfinale gegen Gastgeber Italien parierte er im Elfmeterschießen je zwei Versuche. Dass Lothar Matthäus den Strafstoß im Endspiel Andreas Brehme überließ, mag auch an Goycochea gelegen haben. Gewann mit Argentinien in der Folge 1991 und 1993 die Copa América und 1992 den Confed Cup © Getty Images

"Vor Goycochea (re.) hat 1990 bei der WM jeder Angst gehabt, gegen ihn im Elfmeterschießen anzutreten", erinnert sich Hildebrand. "Sein Markenzeichen waren auf jeden Fall die starken Abschläge" © Getty Images

PLATZ 19 - PETR CECH (Tschechien): 16 Sekunden war das Spiel des FC Chelsea gegen den FC Reading am 14. Oktober 2006 alt, als das Knie von Readings Stephen Hunt an Cechs Kopf prallte. Der Schlussmann erlitt dabei einen Schädelbasisbruch und spielte in der Folge nur noch mit einem Kunststoffhelm © Getty Images

Seinen größten Erfolg feierte der Welttorhüter von 2005 mit dem Champions-League-Sieg 2012 im Finale gegen den FC Bayern © Getty Images

Anzeige

PLATZ 18 - GORDON BANKS (England): Der Schlussmann, mit dem England 1966 der WM-Triumph gelang. Aus den Reihen von Leicester City hervorgegangen. Blieb den Fußballfans der Welt weniger durch den WM-Titel in Erinnerung ... © Getty Images

... als durch eine spektakuläre Parade im Spiel des Titelverteidigers bei der WM 1970 gegen Brasilien. Einen vermeintlich unhaltbaren Kopfball Pelés kratzte Banks mit einem Hechtsprung aus dem unteren linken Toreck, Pelés Jubelschrei verstummte. England unterlag allerdings dennoch mit 0:1 © Getty Images

PLATZ 17 - RINAT DASSAJEW (Russland): Der überragende russische Schlussmann der 80er-Jahre war auch diesseits des Eisernen Vorhangs ein Begriff. Ein geschmeidiger Athlet mit sagenhafter Reaktionsfähigkeit, der 1980 mit der UdSSR Olympiabronze gewann. Die EM 1988 lieferte den letzten Beweis seiner Klasse © Getty Images

Bei dem Turnier in Deutschland verdankte die sowjetische Auswahl dem Schlussmann von Spartak Moskau ihren Finaleinzug, der Lohn war die Auszeichnung zum Welttorhüter 1988. Das Jahrhunderttor von Marco van Basten konnte er im Endspiel allerdings nicht verhindern © Imago

Anzeige

PLATZ 16 - EDWIN VAN DER SAR (Niederlande): 1,99 Meter misst der niederländische Ausnahmeschlussmann, der als Teil der goldenen Generation mit Ajax den UEFA-Pokal 1992 und die Champions League 1995 gewann. Mit Manchester United holte er den Henkelpott 2008 noch einmal © Getty Images

Er sammelte insgesamt 27 größere Trophäen, war mit 130 Länderspielen lange niederländischer Rekordnationalspieler und mit 40 Jahren und 205 Tagen ältester Akteur, der je englischer Meister wurde. Sein persönliches Trauma: Das WM-Aus 1998 und das EM-Aus 2000 jeweils nach Elfmeterschießen und die Nicht-Qualifikation für die WM 2002 © Getty Images

"Van der Sar war ein sehr großer Torwart, ein richtiger Schlaks. Er war einer der ersten mitspielenden Torhüter", sagt Hildebrand. "Er hat für Manchester United lange einen überragenden Job gemacht, war sehr beweglich und hat immer super mitgespielt. Er hat mit ManUnited Geschichte geschrieben" © Getty Images

PLATZ 15 - PETER SHILTON (England): Noch im Alter von 40 Jahren stand Shilton bei der WM 1990 im WM-Halbfinale, das gegen Deutschland allerdings keinen guten Ausgang nahm. Seine 125 Länderspiele für England sind unerreicht, an seiner Nachfolge hatten die britischen Torhüter schwer zu knabbern © Getty Images

Anzeige

Mit Nottingham Forest gewann Shilton den Landesmeister-Cup 1979 und 1980 (im Finale gegen den Hamburger SV). Außer ihm schaffte es nur der Franzose Fabien Barthez, zehn WM-Spiele ohne Gegentor zu überstehen. Kassierte 1986 das Tor durch die "Hand Gottes" © Imago

PLATZ 14 - JOSÉ LUIS CHILAVERT (Paraguay): Mit "schillernd" ist die Karriere des paraguayischen Nationalhelden noch zurückhaltend beschrieben. Chilavert war nicht nur Torhüter, sondern auch Standardspezialist. Die rund 60 Treffer im Verlauf seiner Karriere rührten zu einem Großteil aus Freistößen. Auf der Linie war er allerdings auch kein Schlechter © Getty Images

Mit Vélez Sarsfield gewann er 1994 die Copa Libertadores und die Klub-WM. 1995, 1997 und 1998 zum Welttorhüter gekürt. Bei seinen zwei WM-Teilnahmen 1998 und 2002 war jeweils im Achtelfinale Schluss © Getty Images

"Chilavert war ein echter Paradiesvogel und hat geile Freistöße geschossen", sagt Hildebrand. "Das gab es in dieser Art und Weise nicht mehr so, er hat das Torwartspiel in Südamerika geprägt und echt viele Tore gemacht" © Getty Images

Anzeige

PLATZ 13 - WALTER ZENGA (Italien): Galt als der legitime Nachfolger von Dino Zoff, ein zugegebenermaßen sehr hoher Maßstab. War von 1982 bis 1994 bei Inter Mailand und prägte dort auch die Ära mit Lothar Matthäus, Andreas Brehme und Jürgen Klinsmann mit © Getty Images

Der katzenhafte Torhüter wurde italienischer Meister 1989 in der goldenen Zeit der Serie A, UEFA-Cup-Sieger 1991 und 1994 und gleich dreimal Welttorhüter. Von 1989 bis 1991 gab es keinen besseren Schlussmann. Bei der WM 1990 blieb er 517 Minuten lang ohne Gegentor © Getty Images

"Walter Zenga war damals mein Vorbild", sagt Hildebrand. "Er verkörperte die alte, italienische Schule. Er war einfach ein super Torwart" © Getty Images

PLATZ 12 - BERT TRAUTMANN (Deutschland): Der gebürtige Bremer spielte nie für die deutsche Auswahl, machte sich aber in England unsterblich. Nach seiner Freilassung aus englischer Kriegsgefangenschaft blieb der frühere Fallschirmjäger auf der Insel und schloss sich 1949 Manchester City an. Das brachte 20.000 Fans der Citizens vor Wut auf die Straße © Getty Images

Anzeige

Doch Trautmann spielte sich in ihre Herzen, absolvierte bis 1964 satte 508 Partien für Manchester und gewann 1956 das Double aus FA Cup und Meisterschaft. Das Pokalfinale hielt er verletzt durch, im Anschluss wurde ein Genickbruch diagnostiziert. Nicht zuletzt deshalb wurde er 1956 Fußballer des Jahres in England © Getty Images

PLATZ 11 - TONI TUREK (Deutschland): Stand 1950 schon beim ersten deutschen Länderspiel nach dem Krieg im Tor. War damals nach Kriegsgefangenschaft ein bereits 31 Jahre alter Debütant. Wurde 1954 noch mehr zum Sinnbild der fußballerischen Wiedergeburt © Getty Images

Seine Paraden im WM-Finale gegen Ungarn machten den ältesten Spieler des Turniers nicht zuletzt dank der Radioreportage von Herbert Zimmermanns zur Legende: "Toni, du bist ein Teufelskerl! Toni, du bist ein Fußballgott!“ Seine Länderspielkarriere endete nur wenig später im Oktober 1954 nach 20 Einsätzen © Getty Images

PLATZ 10 - PETER SCHMEICHEL (Dänemark): Der Schrank zwischen den Pfosten war einfach für jeden Stürmer einschüchternd. Wenn der 1,90 Meter große und über 100 Kilo schwere Däne aus dem Tor kam, zogen die Angreifer bei Flanken die Köpfe ein. Tat den deutschen Fußballfans zweimal besonders weh © Getty Images

Anzeige

1992 gewann er mit seiner aus dem Urlaub zurückgeholten Nationalmannschaft sensationell den EM-Titel im Finale gegen Weltmeister Deutschland. 1999 hütete er das Tor von Manchester United beim dramatischen 2:1-Endspielsieg in der Champions League gegen den FC Bayern. Es war sein letztes Spiel für die Red Devils © Getty Images

"Peter Schmeichel war ein herausragender Keeper, der das Torwartspiel geprägt hat. Er war eine absolute Persönlichkeit und hat unglaubliche Paraden gezeigt", schwärmt Hildebrand. "Es ist sensationell, dass sein Sohn jetzt in der Nationalelf auch so eine Karriere hinlegt" © Getty Images

PLATZ 9 - TONI SCHUMACHER (Deutschland): Hieß mit Rufnamen Harald, mit zweitem Vornamen Anton. Verdankt den Spitznamen aber einerseits dem Kölner Meisterschlussmann von 1964, Toni Schumacher. Andererseits dem Umstand, dass im Team des 1.FC Köln "Harald" schon durch den Verteidiger Konopka belegt war. Gewann mit dem FC 1978 das Double © Getty Images

Europameister von 1980, Vize-Weltmeister 1982 und 1986. Sein internationaler Ruf als Weltklassekeeper litt durch die heftige Attacke gegen den Franzosen Patrick Battiston im WM-Halbfinale 1982. 1986 zum zweitbesten WM-Spieler gekürt, nach überragendem Turnier tauchte er im Finale vor dem 0:1 unter einer Flanke durch © Getty Images

Anzeige

Warf 1987 mit seinem Buch "Anpfiff“ das Thema Doping im Fußball auf, musste daraufhin den 1.FC Köln und die DFB-Auswahl verlassen. "Toni Schumacher bleibt unvergessen", sagt Hildebrand. "Er war immer sehr konsequent, ist auch immer mal angeeckt und hat sein Ding durchgezogen. Ein herausragender Torwart" © Getty Images

PLATZ 8 - SEPP MAIER (Deutschland): Die "Katze von Anzing“ war ein wesentlicher Baustein des unaufhaltsamen Aufstiegs des FC Bayern. Der humorvolle Schlussmann stand dort von 1962 bis 1979 zwischen den Pfosten, ist mit 699 Pflichtspielen Rekordhalter der Münchner. Dreimal Europapokalsieger der Landesmeister, Europameister 1972, Weltmeister 1974 © Getty Images

Es hätte noch einiges mehr dazu kommen können, wenn Maier nicht am 14. Juli 1979 bei einem Autounfall schwer verletzt worden wäre. Das Bild seines Mercedes 450 SEL belegt die Wucht des Aufpralls. Ein Comeback Maiers sollte es in der Folge nicht mehr geben © Imago

"Er war der erste große deutsche Torhüter, er hat immer viel Spaß und gute Stimmung verbreitet", sagt Hildebrand. "Er war beim FC Bayern äußerst erfolgreich. Auch als Torwarttrainer hat er einen richtig guten Job gemacht" © Getty Images

Anzeige

PLATZ 7 - LEW JASCHIN (Russland): Der legendäre Russe hütete von 1950 bis 1970 das Tor von Dynamo Moskau, von 1951 bis 1953 im Winter auch das des Eishockeyteams. Seine Reflexe waren legendär. 1954 debütierte er im Kasten der damaligen UdSSR © Getty Images

Wurde 1956 Olympiasieger in Melbourne, 1958 und 1962 zum besten Torwart der WM gekürt. War der erste mitspielende Torhüter. Führte die UdSSR 1960 zum Titel bei der ersten EM, die noch unter Europapokal der Nationen firmierte © Getty Images

PLATZ 6 - DINO ZOFF (Italien): "Dino Nationale" hatte sich seinen Spitznamen mehr als verdient. Zwischen 1968 und 1982 stand er 112-mal für die Italiener im Tor. Wurde 1968 nach seinem vierten Länderspiel schon Europameister. Die Krönung folgte 14 Jahre später © Getty Images

Im Alter von 40 Jahren wurde der Kapitän der Squadra Azzurra der bis heute älteste Weltmeister durch den Finalsieg gegen Deutschland. UEFA-Cup-Sieger mit Juventus 1977, der Landesmeistertriumph blieb ihm 1973 (gegen Ajax) und 1983 (gegen den HSV) verwehrt © Getty Images

Anzeige

PLATZ 5 - FABIEN BARTHEZ (Frankreich): Der Kuss von Abwehrchef Laurent Blanc auf die Glatze des nur 1,80 Meter großen Schlussmanns vor Spielbeginn wurde zur guten Tradition französischer Länderspiele. Barthez reihte danach zehn WM-Partien ohne Gegentor aneinander. Neben Iker Casillas, Sepp Maier und Dino Zoff der vierte Torwart, der Welt- und Europameister wurde (1998 und 2000) © Getty Images

Der Welttorhüter von 2000 musste fünf Jahre zuvor eine Dopingsperre absitzen, weil ihm Haschisch-Konsum nachgewiesen wurde. Versuchte sich nach der Fußballkarriere mit überschaubarem Erfolg im Motorsport © Getty Images

"Er hat super Leistungen bei Olympique Marseille gezeigt, auch für ManUnited. Er hat über einen langen Zeitraum herausragend gehalten und eine absolute Top-Karriere hingelegt", lobt Hildebrand © Getty Images

PLATZ 4 - OLIVER KAHN (Deutschland): Der gebürtige Karlsruher avancierte nach seinem Wechsel zum FC Bayern 1994 zum Torwart-Titan. Achtmal Meister, sechsmal Pokalsieger. Besessener Arbeiter mit unbändigem Siegeswillen. Europameister 1996 als Reservist, beerbte 1998 Andi Köpke als Nationaltorwart, wurde dreimal Welttorhüter © Getty Images

Anzeige

Sicherte dem FC Bayern 2001 im Elfmeterschießen des Finales den Champions-League-Sieg gegen den FC Valencia. 2002 überragender Schlussmann der WM in Südkorea und Japan. Bitterer Makel: Sein fataler Fangfehler beim Schuss von Rivaldo im Finale gegen Brasilien ermöglichte Ronaldos 1:0 © Getty Images

"Oliver Kahn hat über Jahrzehnte das Torwartspiel in Deutschland geprägt", urteilt Hildebrand. "Unvergessen ist der Champions-League-Sieg in Valencia - und die krasse Niederlage gegen Manchester United im Finale. Sein Wille, seine Leidenschaft und sein Engagement haben ihn zu Recht zum Welttorhüter gemacht" © imago

PLATZ 3 - GIANLUIGI BUFFON (Italien): Als Buffon 2001 für 54,1 Millionen Euro von Parma zu Juventus wechselte, mokierte sich die Welt des Calcio noch über diese Rekordablöse für einen Torwart. Doch "Gigi" war für Juve jeden Cent wert. Neun Meistertitel gewann er mit Turin und blieb sogar nach dem Zwangsabstieg bei der Alten Dame. Kehrte im Sommer 2019 nach einem Jahr in Paris noch einmal zurück © Getty Images

Nur der Champions-League-Sieg blieb dem fünfmaligen Welttorhüter und Weltmeister von 2006 bisher versagt - auch zuletzt mit PSG. Leuchtendes Vorbild in Sachen Fair Play, ein internationaler Star ohne Allüren, bekannte sich offen zum eigenen Kampf gegen Depressionen © Getty Images

Anzeige

PLATZ 2 - MANUEL NEUER (Deutschland): "Koan Neuer" wollten die Bayern-Fans im Frühjahr 2011, doch sie bekamen ihn trotzdem. Und sollten es nicht bereuen. Mit dem Gelsenkirchener im Tor wurden die Münchner sechsmal Meister, viermal Pokalsieger. Als Krönung gab es das Triple 2013 © Getty Images

Auch wegen seines offensiven Stils quasi als zusätzlicher Feldspieler holte Deutschland 2014 den WM-Titel. Kehrte nach langwierigen Mittelfußverletzungen zum Ende der Saison 2018/19 wieder zurück zu alter Stärke © Getty Images

PLATZ 1 - IKER CASILLAS (Spanien): Das Eigengewächs von Real Madrid verdrängte 1999 Bodo Illgner aus dem Tor der Königlichen und bliebt dort bis 2015. "Nur" 1,82 Meter groß, aber gesegnet mit Reaktionsschnelligkeit, Antizpationsfähigkeit und perfektem Stellungsspiel © Getty Images