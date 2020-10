Conor McGregor verkündet UFC-Fight gegen Poirier in NFL-Stadion

Conor McGregor will ins UFC-Oktagon zurückkehren © Imago

Das Hin und Her bei Conor McGregor geht weiter!

Wie McGregor bei Twitter herausposaunt hat, wird er am 23. Januar 2021 für einen UFC-Kampf gegen Dustin Poirier ins Oktagon zurückkehren.

Der 32-Jährige will den Fight in großem Stil aufziehen. Er hofft, dass das Duell im AT&T Stadium, NFL-Stadion der Dallas Cowboys, in Arlinton, Texas steigen wird. Dort passen theoretisch bis zu 105.000 Zuschauer rein.