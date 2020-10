NBA: Lakers-Star LeBron James mit emotionaler Botschaft an Kobe Bryant

Nach dem Titelgewinn mit den Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat wendet sich LeBron James mit einer persönlichen Botschaft an Kobe Bryant.

Der Titelgewinn der Los Angeles Lakers in der NBA stand ganz im Zeichen der verstorbenen Legende Kobe Bryant.

Nun hat sich LeBron James auch auf Instagram noch einmal an den fünfmaligen NBA-Champion gewandt, der im Januar diesen Jahres bei einem Helikopter-Absturz ums Leben kam.

"Ich hoffe, ich konnte dich stolz machen, mein Bruder. Ich liebe und vermisse dich, Champion!", schrieb James in seiner rührenden Botschaft an Bryant, der seine gesamte Karriere bei den Lakers verbracht hatte.

LeBron führt drittes Team zum Titel

Das Team aus Los Angeles hatte am Montag mit einem 106:93-Erfolg in Spiel sechs der Finals gegen die Miami Heat zum 17. Mal den Titel in der NBA gewonnen. (Kommentar: LeBrons Kritiker sollen verstummen)