Cristiano Ronaldo fliegt trotz Quarantäne nach Italien zu Juventus

Cristiano Ronaldo verlässt Portugal nur wenige Tage nach der Infektion mit COVID19 und fliegt nach Turin zurück, obwohl er sich eigentlich in Isolation begeben soll.

Cristiano Ronaldo wird seine Quarantäne nicht in Portugal beenden.

Der Superstar von Juventus ist am Mittwoch zu seinem Verein nach Turin geflogen , um seine Isolation dort fortzusetzen.

Das bestätigte der Klub am Abend. "Cristiano Ronaldo kehrte auf eigenen Wunsch mit einem von den zuständigen Gesundheitsbehörden genehmigten Ambulanz-Flug nach Italien zurück und wird seine Isolation in seinem Haus fortsetzen", heißt es in dem Statement.