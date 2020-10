Corona-Gipfel von Angela Merkel: Vorerst keine Veränderungen im Sport

Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beschließen in Berlin mehrere neue Regeln. Der Sport ist davon aber vorerst nicht betroffen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer haben im Rahmen ihres Corona-Gipfels am Mittwoch in Berlin trotz der steigenden Fallzahlen in Deutschland vorerst keine verschärften Regelungen für den Profisport beschlossen.