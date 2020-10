Bei erneutem Zuschauerauschluss: DHB-Präsident Michelmann nimmt Politik in die Pflicht

Andreas Michelmann richtet deutliche Worte an die Entscheidungsträger aus der Polizei. Viel Hoffnung sollte er sich wohl nicht machen.

"Für den Fall, dass es tatsächlich zur Stagnation der Zuschauerzahlen oder zu einem gänzlichen Ausschluss kommt, ist die Politik in der Pflicht, ernsthaft darüber nachzudenken, das finanziell auszugleichen", sagte er bei einer virtuellen Podiumsdiskussion am Mittwoch.

"Werden eher Schließungen haben"

Grundsätzlich stehen bedürftigen Vereinen etwa aus Handball, Basketball oder Eishockey 800.000 Euro pro Klub zu, bislang scheiterte die Auszahlung häufig unter anderem an den komplizierten Regularien. Johannes Steiniger, CDU-Politiker und Mitglied des Sportausschusses im Bundestag, will daher an jener Stelle nachbessern und die Mittel auch 2021 zur Verfügung stellen.