Rassistische Beleidigung gegen Mo Salah: Fan von West Ham bestraft

Gegen den 48 Jahre alten Bradley Thumwood wurde am Mittwoch eine Drei-Jahressperre ausgesprochen, nachdem er den ägyptischen Superstar des FC Liverpool bei einem Spiel in der Premier League zu Beginn des Jahres verbal attackiert hatte. Dies berichten englische Medien übereinstimmend.

In Videoaufnahmen von der Tribüne im London Stadium hatte der Mann deutlich hörbar auf Salah eingeschimpft, nun bekannte er sich am Thames Magistrates’ Court schuldig. Thumwood muss eine Strafe in Höhe von 400 Pfund (knapp 443 Euro) zahlen und außerdem die Gerichtskosten in Höhe von 215 Pfund tragen.