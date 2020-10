Cristiano Ronaldo droht Champions-League-Duell mit Lionel Messi zu verpassen

Cristiano Ronaldo erkrankt zwei Wochen vor der Begegnung zwischen Juventus und Barca an Corona. Eine UEFA-Regel droht das Wiedersehen mit Messi zu verhindern.

Diese Frage beschäftigt derzeit Fußballfans aus aller Welt, nachdem am Dienstag bekanntgegeben wurde, dass Ronaldo positiv auf Corona getestet worden ist .

UEFA-Protokoll gefährdet Einsatz von CR7

Denn dieses sieht vor, dass ein Spieler mindestens sieben Tage negativ getestet worden sein muss, bevor er wieder in der Champions League spielberechtigt ist.

Demnach müsste Ronaldo spätestens vom 21. Oktober an täglich negativ getestet werden, um am 28. Oktober in der Champions League auf dem Platz stehen zu dürfen.