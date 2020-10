Premier League: Plan von Liverpool, Manchester United abgelehnt

Die großzügigen Pläne für die Verteilungen an die unteren Ligen sollen laut Medien aber nur ein Alibi gewesen sein. Hinter den Plänen habe vielmehr die Absicht gesteckt, die Entscheidungsgewalt in der Premier League an die neun Teams zu übergeben, die am längsten in der Liga spielen - das wären neben der Big Six auch noch Everton, Southampton und West Ham. Für Änderungen in den Regularien der Liga wären dann nur noch Stimmen von nur sechs dieser Klubs erforderlich gewesen.