VALORANTs neue Alleskönnerin: Das ist Skye

Die Nr.14 in der Agentenliste ist somit bekannt. Skye erweitert den Pool der Möglichkeiten in VALORANT um ein weiteres Element und zeigt sich dabei als Alleskönnerin.

Riot verwöhnt aktuell jeden VALORANT-Fan. Erst die neue arktische Map ICEBOX und folgend gleich die neue Agentin Skye. Ob die Bekanntgabe der Agentin so früh hätte geschehen sollen steht erstmal in Frage, da ein Data Miner inoffiziell Informationen über die neue Addition veröffentlichte. Auf der offiziellen VALORANT Website Deutschland wäre der eigentliche Release-Termin von Skye am 27. Oktober gewesen.