Antonio Rüdiger will beim FC Chelsea Frank Lampard überzeugen

Antonio Rüdiger spielt beim FC Chelsea derzeit keine Rolle. Der Innenverteidiger will sich aber wieder in die Mannschaft kämpfen.

"Wir spielen in vielen verschiedenen Wettbewerben und haben von jetzt ab nur englische Wochen. Manchmal ändern sich die Dinge im Fußball sehr schnell. Ich werde jeden Tag mein Bestes geben, um den Trainer zu überzeugen", sagte der 27-Jährige dem Portal The Athletic .

Löw setzt auf Rüdiger - Lampard nicht

Rüdiger hat in dieser Saison unter Teammanager Frank Lampard noch keine einzige Sekunde gespielt. Bundestrainer Joachim Löw dagegen hatte den Verteidiger in den vergangenen Tagen bei den Länderspielen gegen die Türkei (3:3), in der Ukraine (2:1) und gegen die Schweiz (3:3) jeweils in die Startelf beordert.