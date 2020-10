Hamann spricht sich für Hummels-Rückkehr aus und stellt Kroos infrage

Löw zur Rücktrittsforderung: "Mir ist egal, was Olaf Thon sagt"

Dietmar Hamann glaubt, dass Mats Hummels viele Probleme in der Abwehr beheben könnte. Zweifel äußert er an Toni Kroos. Auch Lothar Matthäus äußert sich.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann (47) hat sich für eine Rückkehr von Innenverteidiger Mats Hummels in die DFB-Elf ausgesprochen, stellt aber die Rolle von Toni Kroos als Stammspieler infrage.

Kroos für Hamann nicht unbedingt gesetzt

Eine große Rolle in Planungen des Nationalcoaches spielt indes weiterhin Spielmacher Kroos von Real Madrid. Der 30-Jährige, der am Dienstag gegen die Schweiz (3:3) sein 100. Länderspiel bestritt, gilt als Fixpunkt der Mannschaft. Nicht aber für Hamann, der in der Startelf eine Besetzung aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka befürwortet.