Corona-Fälle bei Stuttgart und Straubing, Potsdam - Schwerin LIVE im TV

Wirbel durch Corona-Infektionen in der Bundesliga: Stuttgart und Straubing haben Problemee, SPORT1 zeigt daher nun das Duell Potsdam - Schwerin LIVE.

Die Corona-Pandemie sorgt in der Volleyball-Bundesliga der Frauen für Probleme.

Die drittplatzierten Stuttgarterinnen sollten eigentlich am Sonntag um 17.30 Uhr beim SC Potsdam antreten, befinden sich nun aber vorsorglich in Quarantäne, wie der Meister von 2019 mitteilte.

Potsdam nun gegen Schwerin

Statt Stuttgart tritt nun der SSC Palmberg Schwerin am Sonntag um 17.30 Uhr in Potsdam an - SPORT1 überträgt die Partie LIVE im TV und im Stream auf SPORT1.de.