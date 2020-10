Hamburger SV: AS Rom baggert an Sportchef Jonas Boldt

HSV-Sportchef Jonas Boldt steht bei der AS Rom auf dem Zettel © Imago

HSV-Sportchef Jonas Boldt hat in Italien Begehrlichkeiten geweckt. Seine Ideen hat der 38-Jährige bereits präsentiert, zeitnah soll es das nächste Gespräch geben.

Die AS Roma ist händeringend auf der Suche nach einem neuen Sportchef – und baggert jetzt an HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (38)!

Boldt stellte dem Vater-Sohn-Duo in dem mehrstündigen Meeting bereits seine Pläne und Ideen vor.

Geheimes Treffen an neutralem Ort

Das Treffen hat letzten Donnerstag an einem neutralen Ort - weder in Deutschland noch in Italien - stattgefunden. Boldt, der sich zurzeit im Urlaub befindet, war für eine Stellungnahme im Laufe des Mittwochs nicht zu erreichen.