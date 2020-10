DFB-Pokal: FC Bayern - 1. FC Düren LIVE im TV, Livestream, Ticker

Am Donnerstag steht für den 1. FC Düren das Spiel des Jahres an.

FC Bayern - FC Düren: Sobeich: "Wir sind nicht Hoffenheim"

Mit bisher drei Siegen ist Düren perfekt in die Saison in der Mittelrheinliga gestartet. Dennoch glauben nicht Viele an das Wunder. "Wir sind nicht Hoffenheim" sagte Joran Sobiech im Hinblick auf Hoffenheims 4:1 Erfolg gegen den Rekordmeister am 2. Bundesliga-Spieltag.