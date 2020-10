LoR: Kurz vor Release - Das bringt "Monumente der Macht"

Die neuste Legends of Runeterra Erweiterung "Monumente der Macht" ist heute erschienen. Zeit einen Blick darauf zu werfen, was die neue Expansion alles mit sich bringt.

Mitte des Jahres veröffentlichten die Entwickler von Riot den Fahrplan für ihr hauseigenes digitales Kartenspiel Legends of Runeterra. Neben neuen Spielmodi, zahlreichen Cosmetics und allerhand weiteren kleineren Neuerungen, war der interessanteste Part sicherlich das Vorhaben alle zwei Monate neue Karten in das Spiel zu bringen.

An diesen Vorsatz hält sich Riot. Es ist keine zwei Monate (26. August) her, dass mit "Call of the Mountain" die letzte große Erweiterung, inklusive der neuen Region Targon, erschienen ist. Mit "Monumente der Macht" (MdM) bringt der Publisher zwar keine komplett neue Region in das LoR-Universum (laut Fahrplan nur alle sechs Monate), dafür aber drei neue Champions, weitere 40 Karten und einen ganz neuen Kartentypus.