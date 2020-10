Kritik an WTA: Tennisspielerinnen gucken in die Röhre

Während die männlichen Kollegen um Alexander Zverev derzeit in Köln den Auftakt zu einem vollgepackten Tennis-Herbst bestreiten, müssen die Damen notgedrungen die Füße hochlegen und können schonmal ihren Urlaub planen. "Es ist schon recht mager, was angeboten wird", klagte Siegemund im Gespräch mit dem SID .

Dass im Kalender der Frauen-Tour WTA aufgrund der Corona-Pandemie riesige Lücken klaffen und Ersatzturniere im Gegensatz zu den Männern nur spärlich vorhanden sind, ist für Siegemund zwar erstmal halb so wild. Deutschlands formstärkste Spielerin nutzt die Pause, um ihren angeschlagenen Rücken zu schonen. Doch andernorts ist die Kritik an der WTA umso lauter.

Kenin: "Es ist zum Kotzen"

Zwei kleinere Turniere stehen noch auf dem Plan. In der kommenden Woche schlagen die Frauen im tschechischen Ostrau auf, ab 9. November wurde kurzfristig ein Turnier in Linz/Österreich organisiert. Das ist aber kein Vergleich zur Männer-Tour ATP: Diese kehrte zwar zwei Wochen später aus der Coronapause zurück, bietet aber bis Saisonende noch zehn Turniere an, darunter das Masters in Paris und die ATP Finals in London.