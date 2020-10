NFL: Le'Veon Bell und die New York Jets - ein Debakel mit Ansage

Der Running Back hatte mit den Pittsburgh Steelers gerade knapp das AFC-Finale verpasst, seinen dritten Pro Bowl in vier Jahren erreicht, mit knapp 2.000 Yards in nur 15 Spielen beeindruckt und dabei mit 85 Catches einen Steelers-Rekord aufgestellt. Mit Antonio Brown bildete er ein Star-Duo der Extraklasse.

Bell pokerte schon früh mit den Steelers

Aber alles der Reihe nach: Die Steelers wussten sehr wohl, was sie an ihrem Zweitrundenpick von 2013 hatten. Schon 2016 bot ihm die Franchise eine Vertragsverlängerung über 60 Millionen Dollar an, aber Bell pokerte und spekulierte auf noch mehr Geld am Ende seines Rookie-Deals.