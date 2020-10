Nations League: Luxemburg, Färöer, Malta - Erfolge der Fußball-Zwerge

Malta feiert historischen Sieg in Lettland

Färöer-Stümer stellt Lewandowski und Co. in den Schatten

Das Färinger Fußballmärchen ist eng verknüpft dem Mann, der aktuell sogar namhafte Goalgetter wie Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo und Co. in den Schatten stellt: Klaemint Olsen. Mit vier Toren ist der 30 Jahre alte Kapitän aktuell der zweitbeste Torjäger der gesamten Nations League, nur BVB-Star Erling Haaland ist mit seinen sechs Toren für Norwegen derzeit noch besser.

Mit einem Doppelpack führte Olsen die Mannschaft um den Bielefelder Angreifer Jóan Símun Edmundsson am Dienstag zu einem ungefährdeten 2:0-Sieg über Andorra. In den beiden ausstehenden Auswärtsspielen in Lettland und bei Verfolger Malta können die Färinger im November den Aufstieg in League C perfekt machen.