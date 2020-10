Frankfurt: Adi Hütter drohen Probleme in der SGE-Offensive

C. Michel

In der Offensive von Eintracht Frankfurt drohen Probleme. Ein Duo fehlt, die Neuzugänge benötigen Zeit. Und was passiert mit nun mit Stürmer André Silva?

Problem 1: Zwei Offensivspieler fallen aus

Hütter setzt mit Vorliebe auf zwei Angreifern. Solange Dost und Silva fit sind, kann der Trainer problemlos auf dieses System zurückgreifen. Allerdings steht mit Ache nur einen klassischen Ersatzstürmer zur Verfügung. Der U-21-Nationalspieler hat sich in der Länderspielpause allerdings am Oberschenkel verletzt hat und droht einige Wochen auszufallen.

Der 22-Jährige kam bislang zwar nur als Joker zum Einsatz, doch mit seinem Tempo und dem wuchtigen Körper wäre er als Konterspieler zur Entlastung in der Schlussphase eine wertvolle Option.

Steven Zuber, den Hütter als mögliche hängende Spitze sieht, wird nach der Knieblessur von Filip Kostic auch in den kommenden Partien zwingend auf der linken Seite benötigt. Daichi Kamada war zwar auch schon in dieser Rolle unterwegs, doch der Japaner hat seine Stärken auf der Spielmacherposition.

Problem 2: Neuzugänge brauchen noch Zeit

Ähnliches gilt für Ajdin Hrustic, der vom FC Groningen kam und sich erst an die neue Umgebung gewöhnen muss. Hütter mahnte bereits nach dem Transfer Anfang Oktober: “Ich glaube, dass er noch Zeit braucht, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen." Der australische Nationalspieler ist also nicht als die Soforthilfe eingeplant, die der Österreicher aktuell gut gebrauchen könnte.