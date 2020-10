Nations League: Die Pressestimmen zu Deutschland gegen Schweiz

"Seit 2016 immer bergab!" Thon begründet Rücktrittsforderung an Löw

Nach dem 3:3 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz wird ein Offensiv-Duo in der internationalen Presse gefeiert. Die Defensive steht unter Beschuss.

Es war ein Spektakel! Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Dienstagabend gegen die Schweiz in der Nations League in einem turbulenten Spiel 3:3 und kommt zwei Mal zurück (Der Spielbericht zum Nachlesen).