Tennis: Alexander Zverev trifft in Köln auf Fernando Verdasco

Alexander Zverev greift am Donnerstag beim Turnier in Köln ein. In der ersten Runde hatte er ein Freilos. © Imago

Der an Nummer eins gesetzte Zverev besaß für das mit 325.610 Euro dotierte Hartplatzturnier in der Domstadt ein Freilos und greift daher erst in der Runde der letzten 16 erstmals im Einzelfeld ein. Das Achtelfinal-Duell mit Verdasco findet am Donnerstag statt.