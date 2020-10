Oliver Bierhoff kontert DFB-Kritik von Karl-Heinz Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge übt harte Kritik am DFB. Oliver Bierhoff reagiert und kontert die Aussagen vom Bayern-Boss.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die Profitgier-Kritik von Karl-Heinz Rummenigge am Deutschen Fußball-Bund (DFB) gekontert.

"Solche Aussagen werden immer mal wieder in den Raum gestellt, entsprechen aber nicht den Fakten", sagte Bierhoff (52) der Sport Bild : "Wenn man falsche Dinge dauernd wiederholt, werden sie dadurch nicht richtig."

Bayern Münchens Vorstandschef Rummenigge hatte in der Bild am Sonntag dem Verband Profitgier vorgeworfen . "Geld, Vermarktung und Politik haben Priorität, aber nicht der Fußball", hatte Rummenigge gesagt.

Größer geworden sei lediglich das Engagement der Spieler in sozial-gesellschaftlichen Bereichen. Auch für die Profivereine gehe man Kompromisse ein, so Bierhoff: "Wenn wir alleine an die Vermarktung denken würden, hätten wir im September oder gegen die Türkei nicht auf die Bayern-Spieler verzichten dürfen."