NFL: New York Jets entlassen Le'Veon Bell nach Enttäuschungen und Ärger

Die New York Jets entlassen Le'Veon Bell © Getty Images

Die New York Jets entlassen Le'Veon Bell. Der Running Back enttäuscht mit seinen Leistungen und verärgert Headcoach Adam Gase.

Das ist ein absoluer Hammer! Die New York Jets haben Superstar Le'Veon Bell entlassen.

Damit endet eine 19-monatige Zusammenarbeit, die von Enttäuschungen und leeren Versprechungen geprägt war. Der Running Back, der 2019 als Free Agent zu den Jets kam, hatte mit Trainer Adam Gase nie ein gutes Verhältnis. Gase sprach sich sogar von Anfang an gegen die Vertragsunterzeichnung aus.

"Nachdem wir in den vergangenen Tagen Gespräche mit Le'Veon und seinem Agenten geführt und potenzielle Handelsoptionen geprüft haben, haben wir die Entscheidung getroffen, Le'Veon zu entlassen", hieß es nun in einer Erklärung.

Bell reagierte auf die Entlassung bereits via Twitter. "Ich habe eine Menge zu beweisen. Ich bin bereit, loszulegen", schrieb der 28-Jährige.

Bell verärgert Gase

Entscheidender Auslöser war wohl Bells Verhalten nach der 10:30-Niederlage der Jets gegen die Arizona Cardinals am Sonntag. Der ehemalige Steelers-Superstar war über seinen Einsatz verärgert und lehnte Interviewanfragen ab. Auf Twitter markierte er Kommentare, in welchen ein Trade Bells gefordert wurde, mit einem Like.