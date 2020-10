Toni Kroos absolviert 100. Länderspiel - DFB-Präsident Fritz Keller gratuliert

Der Hausfrieden ist also in diesem Punkt keineswegs gefährdet. Sportlich allerdings hätte es für Kroos in seinem 100. Länderspiel besser laufen können. Mit dem 3:3 (1:2) gegen die Schweiz in Köln konnte er nicht zufrieden sein, ohnehin gehe es ihm "mehr um Ergebnisse als um Zahlen und Einsätze. Aber die Hundert ist schon schön."