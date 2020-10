LeBron James wie Michael Jordan? Magic Johnson: Ein Detail fehlt

Die ewige Debatte hat neue Nahrung bekommen durch James' Meister-Coup mit den Los Angeles Lakers - und eine Franchise-Legende hat sich nun in sie eingeschaltet: Aus Sicht von Earvin "Magic" Johnson ist James dicht dran, auf einer Stufe mit "His Airness" zu stehen und muss nur noch eine weitere Errungenschaft hinlegen.

Magic Johnson: Titel Nummer 5 der Knackpunkt

Es ist das legendärste Team der Sportgeschichte: Vor 27 Jahren gewannen die USA - wie erwartet - die Basketball-Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Die Mannschaft ging als "Dream Team" in die Geschichte ein. Nie zuvor oder danach vereinte eine Mannschaft mehr individuelles Talent © Getty Images

Erstmals nahmen NBA-Größen an Olympia teil. Das mit Superstars gespickte Team um Michael Jordan (M.), Magic Johnson, Karl Malone, Larry Bird und Co. löste einen weltweiten Basketball-Boom aus und wurde 2010 sogar in die Hall of Fame aufgenommen. Aber was machen die Spieler heute? SPORT1 zeigt, was ihnen geworden ist © SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/Getty Images/iStock

CHRISTIAN LAETTNER (Nr. 4 - Duke University - Power Forward): Er war damals der Jüngste im Team und der einzige, der vom College - ohne NBA-Erfahrung - direkt in den Olympia-Kader berufen wurde - als Belohnung für seine überragende College-Karriere © Getty Images

Der 49-Jährige lebt heute in Florida und ist leidenschaftlicher Fischer. 2012 war er kurz Co-Trainer bei den Fort Wayne Mad Ants in der NBA D-League. Aktuell leitet er eine nach ihm benannte Basketball-Akademie und richtet Trainingscamps aus © Getty Images

DAVID ROBINSON (Nr. 5 - San Antonio Spurs - Center): Da er bei der US Navy diente und deren College-Team angehörte, gab man ihm den Spitznamen "Admiral". Bis heute ist Robinson der einzige Spieler, der es von der "Naval Academy" in die NBA geschafft hat © Getty Images

2011 schloss der heute 52-Jährige sein "Master of Arts"-Studium ab, nachdem er 2008 die "Admiral Capital Group" mitgegründet hatte, die über 100 Millionen Dollar wert sein soll. Der dreifache Vater Robinson spendet zehn Prozent der Gewinne für wohltätige Zwecke © Getty Images

PATRICK EWING (Nr. 6 - New York Knicks - Center): Der elfmalige All-Star hatte bereits 1984 Olympia-Gold gewonnen und landete 15 Blocks während des Turniers. Ein NBA-Titel blieb ihm aber verwährt, 1994 verlor er mit den Knicks die Finalserie gegen die Houston Rockets © Getty Images

Ewing war im Anschluss an seine aktive Karriere Assistant Coach bei den Wizards, Rockets, Magic und Hornets. Seit 2017 ist der 57-Jährige Cheftrainer an der Georgetown Universität in Washington D.C., wo er selbst am College spielte © Getty Images

LARRY BIRD (Nr.7 - Boston Celtics - Small Forward): Bird (M., neben Toni Kukoc) war damals der Älteste im Team und beendete nach den Olympischen Spielen seine Spielerkarriere. Mit ihm als Co-Captain gewann das Team mit durchschnittlich 43,8 Punkten Vorsprung pro Spiel. Mit den Celtics hatte Bird 1981, 1984 und 1986 den NBA-Titel gewonnen © Getty Images

Danach war der heute 62-Jährige von 1997 bis 2002 Head Coach bei den Indiana Pacers. Bis 2017 blieb er der Franchise als Executive bzw. "President of Basketball Operations" erhalten. Bird ist bis heute der einzige, der die Titel Rookie of the Year, MVP, Finals MVP, All-Star MVP, Coach of the Year und Executive of the Year gewann © Getty Images

SCOTTIE PIPPEN (Nr. 8 - Chicago Bulls - Small Forward): Michael Jordans treuer Adjutant war 1992 mit 47 Assists bester Passgeber des Dream Teams und reiste als Champion zu den Olympischen Spielen. Insgesamt holte Pippen sechs Titel - zweimal als Three-Peat © Imago

Seit 2012 ist der 53 Jahre alte Berater von Bulls-Präsident Michael Reinsdorf, seit 2011 steht vor der Arena in Chicago eine Bronzestatue von Pippen. In der TV-Serie "Lethal Weapon" hatte er zudem in der 2. Staffel einen Gastauftritt © Getty Images

MICHAEL JORDAN (Nr. 9 - Chicago Bulls - Shooting Guard): Der große MJ reiste als Champion und Finals-MVP an, hatte in der abgelaufenen Saison in 22 Playoff-Partien durchschnittlich fast 35 Punkte gemacht. In Barcelona stellte er Olympia-Rekorde für Assists (12 gegen Deutschland) und Steals (8 gegen Angola und Kroatien) in einem Spiel auf © dpa Picture Alliance

Nach seiner Spielerkarriere schaffte der heute 56-Jährige als erster NBA-Spieler den Aufstieg zum Milliardär. Er ist Eigentümer der Charlotte Hornets, hält Anteile am MLB-Team Miami Marlins, hat bisher vier Bücher veröffentlicht und die nach ihm benannte "Jordan Brand" gehört zu den lukrativsten Marken von Nike mit einem Jahresumsatz von drei Milliarden Dollar © Getty Images

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn war er von 1998 bis 2000 Head Coach an der University of Houston. Heute kommentiert der 57-Jährige als Experte die Heimspiele der Rockets und wirkt im Management seiner Firma "Drexler Holdings LLC" in Houston mit © Getty Images

KARL MALONE (Nr. 11 - Utah Jazz - Power Forward): Sein Spitzname "The Mailman" kommt daher, dass Malone seine Würfe so zuverlässig im Korb versenkte wie ein Postbote Briefe zustellt. Ihm gelangen die ersten und letzten Punkte des Dream Teams. Seine 36.928 NBA-Punkte sind die zweitmeisten ever © Imago

Heute ist der zweimalige MVP begeisteter Jäger und Fischer, hat eine Ranch in Louisiana. Von 2007 bis 2011 war er Assistant Coach bei Louisiana Tech, zudem wirkte er bislang in drei Filmen mit und testete sich im Wrestling gegen Hulk Hogan. In der Late Night Show von Jimmy Kimmel hat er eine wiederkehrende Rolle in "All Alone with Karl Malone" © Getty Images

JOHN STOCKTON (Nr. 12 - Utah Jazz - Point Guard): Malones kongenialer Partner von den Jazz kam 1991/92 auf durchschnittliche 13,7 Assists sowie die drei Steals pro Spiel und führte damit die NBA an. Der kleinste Spieler des Dream Teams kam neben Magic Johnson als einziger in allen acht Spielen zum Einsatz © Imago

Stockton veröffentlichte 2013 seine Autobiografie "Assisted" und war von 2015 bis 2016 Assistant Coach im Frauenteam an der Montana State University. Der 57-Jährige ist überzeugter Katholik, verheiratet und hat vier Kinder. Zwei seiner Söhne sind Basketball-Profis © Getty Images

CHRIS MULLIN (Nr. 13 - Golden State Warriors - Small Forward): In der Regular Season 1991/92 stand Mullin pro Match durchschnittlich 41,3 Minuten auf dem Court - Liga-Bestwert. In Barcelona war er neben Malone bester Rebounder der USA (5,3 im Schnitt) © Getty Images

Von 2015 bis 2019 war "Mully" Head Coach der St. John’s University, wo er von 1981 bis 1985 auch selbst am College war. Mit seiner Frau Liz hat der gläubige Katholik vier Kinder. Vor kurzem feierte der fünfmalige All-Star seinen 56. Geburtstag © Getty Images

CHARLES BARKLEY (Nr. 14 - Philadelphia 76ers/Phoenix Suns - Power Forward): "Sir Charles" wechselte im Sommer 1992 von den 76ers zu den Suns und war bei den Olympischen Spielen in Barcelona der Topscorer (18 Zähler pro Spiel). Seine 30 Punkte gegen Brasilien sind bis heute Rekord © Getty Images

Heute ist der 56-Jährige bei "TNT" als Experte bei NBA-Übertragungen tätig. Außerdem hat der elfmalige All-Star bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Eigentlich wollte er 2014 auch für die Wahl zum Governor des US-Bundesstaates Alabama antreten, änderte seine Meinung aber wieder © Getty Images

EARVIN "MAGIC" JOHNSON (Nr. 15 - Los Angeles - Point Guard): Machte im November 1991 seine HIV-Erkrankung öffentlich und beendete seine Karriere als Spieler. Trotzdem wurde der wohl beste Spielmacher aller Zeiten im Sommer 1992 für das Olympia-Team nominiert und erzielte als Co-Captain pro Spiel acht Punkte bei 5,5 Assists © Getty Images

