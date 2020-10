WWE: Eva Marie vor Comeback nach Showbiz-Ausflügen

Noch vor einem Jahr war sie ein heimlicher Star bei WWE: Eine Story, in der sie sich auf kuriosem Weg um Matches drückte - unter anderem durch eine BH-Panne - verschaffte ihr viel Aufmerksamkeit. Dann aber verstrickte sie sich eine Doping-Affäre © WWE Network / instagram.com/natalieevamarie

Wer ist dieser Rotschopf, den WWE nun ziehen lässt? SPORT1 stellt Eva Marie in Bildern vor © Imago

Eva Marie heißt eigentlich Natalie Marie Coyle, wurde am 19. September 1984 in Kalifornien geboren und war vor ihrer WWE-Karriere Schauspielerin, Model - und Fußballspielerin am College © Getty Images