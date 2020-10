Sergio Agüero bezeichnet Superstar Lionel Messi als Nörgler

Sergio Agüero (l.) and Lionel Messi sind in der argentinischen Nationalmannschaft feste Größen © Getty Images

Denn der Stürmer in Diensten von Manchester City ist schon seit 17 Jahren Zimmerkollege von Lionel Messi bei der argentinischen Nationalmannschaft.

Agüero bezeichnet Messi als Nörgler

In der Fernsehsendung Santo Sabado hat Agüero nun einige Anekdoten aus seiner gemeinsamen Zeit mit dem Weltfußballer verraten.

Demnach soll der Fernseher nur einer von vielen Streitpunkten gewesen sein. "Wir würden Fernsehen schauen und er würde sich umdrehen und schlafen gehen", sagte Agüero. "Ich würde weiter schauen und dabei manchmal einschlafen, während der Fernseher noch an war. Lionel würde sich häufig am nächsten Tag darüber beschweren und jedem mitteilen, dass ich den Fernseher angelassen hatte", so der 32-Jährige weiter.