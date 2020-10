Champions Hockey League: Saison 2020/21 der CHL wegen Corona abgesagt

Die Eishockey-Saison in der Champions Hockey League ist wegen der anhaltenden Corona-Pandemie endgültig abgesagt worden. Dies teilte das zuständige Gremium am Dienstag mit.

Man sei zu der schwierigen Entscheidung gekommen, weil sich die generelle Coronalage in Europa nicht verbessert habe. Eigentlich hätte die neue Saison bereits am 6. Oktober beginnen sollen, der Start wurde aber in einem ersten Schritt auf Mitte November verlegt.