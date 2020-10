Nationalmannschaft: User und Olaf Thon für Rücktritt von Joachim Löw

Anzeige

Der Gegenwind für Joachim Löw wird immer größer. In einer SPORT1-Umfrage sprechen sich die User klar für einen Rücktritt des Bundestrainers aus.

Dieses Votum ist eindeutig: Die SPORT1-User sind mehrheitlich für einen Rücktritt von Joachim Löw als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. (Nations League: Deutschland - Schweiz ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

In einer Umfrage, an der bis Dienstagabend über 35.000 Personen teilnahmen, sind 49 Prozent der Meinung, dass Löw nach der Europameisterschaft im kommenden Jahr seinen Posten räumen soll.

43 Prozent sind sogar der Meinung, dass sofort ein neuer Bundestrainer her muss. Für lediglich acht Prozent der Abstimmenden ist Löw nach wie vor der richtige Coach für das DFB-Team.

Thon erneuert Kritik an Löw

1990-Weltmeister Olaf Thon hatte die Diskussion im Kicker zuletzt ins Rollen gebracht, indem er Löws Rücktritt nach der EM 2021 gefordert hatte. Bei SPORT1 erneuerte er seine Kritik und legte nach.

"Er hat große Verdienste, er ist Weltmeister-Trainer, ist 16 Jahre im Amt und hat Respekt und Anerkennung verdient, aber es geht seit 2016 immer in die falsche Richtung. Ich denke, dann (nach der EM, Anm. der Red.) ist die Zeit auch gekommen für einen jungen dynamischen Trainer, der Deutschland wieder nach oben bringt", sagte Thon in einer Schalte in den SPORT1 News.

Löw ist seit der WM 2006 Bundestrainer und führte das Team acht Jahre später zum Sieg bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Einen potenziellen Nachfolger könnte sich Thon auch vorstellen: "Jürgen Klopp, der mit Liverpool riesengroße Erfolge in England gefeiert hat, aber auch in Dortmund und Mainz."

Vor dem Anpfiff gegen die Schweiz sprach Löw in der ARD über die Kritik an seiner Person: "Mit der Debatte muss man umgehen können. Ich kann das einschätzen. Es gab immer mal wieder solche Phasen, das ist normal. Als Trainer muss man irgendwann auch mal die Tür hinter sich zu machen. Würde ich sagen, was die Kritiker verlangen, würde ich nur noch hin und her springen und hätte keine Zeit mehr für die wesentliche Arbeit."

90er-Weltmeister diskutieren auch über Nationalmannschaft

Das Thema Löw und Nationalmannschaft seien auch beim Treffen der 90er-Weltmeister in der Toskana ein Thema gewesen.

Die Weltmeister von 1990 treffen sich in der Toskana und lassen das Turnier in Italien wieder aufleben. © Twitter/@J_Klinsmann Erkennen sie jede der Legenden auf dem Gruppenfoto? © SPORT1-Grafik/Twitter@J_Klinsmann/Imago/Getty Images SPORT1 blickt auf die WM 1990 zurück und zeigt, was aus den WM-Helden von Rom geworden ist. © IMAGO Franz Beckenbauer ist 1990 der Planer des Erfolgs als Teamchef. Legendär ist das Bild des innehaltenden Kaisers nach dem Triumph. © IMAGO Anzeige Kürzlich feiert der Ur-Münchener seinen 75. Geburtstag. Der Ehrenpräsident des FC Bayern lebt zurückgezogen in Österreich. © Imago Da Franz Beckenbauer die Trainerlizenz fehlt, ist Holger Osieck (l.) der zweite Boss an der Seitenlinie. © IMAGO Der heute 72-Jährige übernimmt verschiedene Vereine im In- und Ausland. Trainiert auch Australiens Nationalteam. Seit 2013 hat er keinen Job. © Imago Bodo Illgner ist bei der WM die unangefochtene Nummer eins im Tor des DFB-Teams. Er steht die kompletten 660 Minuten zwischen den Pfosten. © IMAGO Anzeige Illgner arbeitet nach dem Karriereende als Experte und bietet sich erfolglos als Sportdirektor in der Bundesliga an. Versucht sich als Buchautor und lebt inzwischen in Florida, mit gelegentlichen Aufenthalten in Spanien. © Imago Raimond Aumann (l.) kommt als Nummer zwei hinter Illgner zu keinem Einsatz in Italien. Der Bayern-Keeper schaut von der Bank aus zu. © Imago Aumann beendet 1995 seine Karriere in der Türkei bei Besiktas Istanbul und wird Fanbetreuer beim FC Bayern. Heute ist er Direktor der Fan- und Fanclubbetreuung beim Rekordmeister. © Imago Andreas Köpke (M.) ist nur der dritte Torhüter. Auszeichnen kann er sich nur im Training. Denn auch er steht keine Minute auf dem Platz. © IMAGO Anzeige Arbeitet nach dem Karriereende 1998 drei Jahre lang beim Vermarkter Ufa und ist seit 2004 Torwarttrainer der Nationalmannschaft. Er hat dort einen Vertrag bis 2022 und wäre dann 18 Jahre im Amt. © Imago Klaus Augenthaler ist eine feste Größe im deutschen Team. Als Libero spielt er in allen sieben Partien und verpasst keine einzige Minute auf dem Feld. © IMAGO Nach Stationen in Nürnberg, Leverkusen, Wolfsburg und Unterhaching bleibt Augenthaler seit 2011 ohne Trainerjob, von einem Intermezzo beim Landesligisten SV Donaustauf abgesehen. Seit 2017 ist er Jugendtrainer beim FC Bayern. © Imago Auch Thomas Berthold (r.) ist unter Bundestrainer Franz Beckenbauer gesetzt. Der Abwehrspieler absolviert ebenfalls alle Spiele, wird lediglich zwei Mal ausgewechselt. © Imago Anzeige Berthold ist nach der aktiven Karriere von 2003 bis 2005 als Manager bei Fortuna Düsseldorf tätig. Heute ist er oft Gast im CHECK24 Doppelpass. 2020 gerät er wegen einer Rede bei der umstrittenen „Querdenker“-Demonstration in die Schlagzeilen. © Imago Andreas Brehme erzielt in seinen sechs WM-Spielen drei extrem wichtige Treffer. Vor dem goldenen Tor im Finale gegen Argentinien vom Elfmeterpunkt trifft er auch im Achtelfinale gegen die Niederlande und zum wichtigen Ausgleich im Halbfinale gegen England. © IMAGO Brehme trainiert später den 1. FC Kaiserslautern. Ein Posten als Co-Trainer beim VfB Stuttgart bleibt seine letzte Station im Profigeschäft. Danach als DFB-Botschafter tätig. Es tauchen oft Gerüchte hinsichtlich finanzieller Schwierigkeiten auf. 2017 wird er Berater von Vojvodina Novi Sad. © Imago Guido Buchwald wird ebenfalls zum Dauerbrenner in Italien. Wie Illgner und Augenthaler absolviert auch er die maximale Einsatzzeit. Im Finale gegen Argentinien schaltet er als Sonderbewacher Diego Maradona aus. © IMAGO Anzeige Buchwald arbeitet erfolgreich in Japan als Trainer und hat ein kurzes Gastspiel bei Alemannia Aachen. Von 2010-2013 Präsidiumsmitglied bei den Stuttgarter Kickers. Ab 2015 ist er Scout und Mitarbeiter für Internationalisierung auf dem asiatischen Markt beim VfB - ehe er 2019 zurücktritt. © Imago Jürgen Kohler (l.) bringt es bei der Weltmeisterschaft auf vier Einsätze im DFB-Dress. Sein Meisterstück macht er im Achtelfinale gegen Oranje-Superstar Marco van Basten © IMAGO Kohler übernimmt später die U21-Nationalmannschaft und wird Sportdirektor in Leverkusen. Nach einem Zwischenspiel beim MSV Duisburg unterklassig tätig. Bis 2020 ist er U19-Coach bei Viktoria Köln - übernimmt zum Saisonende 2019 interimsmäßig die Herren und vollendet den Aufstieg in die 3. Liga. © Imago Für Hansi Pflügler (r.) reicht es immerhin für einen Einsatz. Im Gruppenspiel gegen Kolumbien darf der Abwehrspieler über 90 Minuten ran. © IMAGO Anzeige Pflügler spielt noch bis 45 in der Landesliga. Ab 1992 Abteilungsleiter "Outlets" beim FC Bayern, heute organisiert er die Traditionsmannschaft "FC Bayern Legends", ist als Botschafter und Trainer für den Rekordmeister unterwegs und betreibt eine Pension in seiner Heimatstadt Freising. © Imago Defenisv-Allrounder Stefan Reuter (l.) bringt es in Italien auf vier Einsätze. Unter anderem darf er im letzten Gruppenspiel gegen Kolumbien ran © IMAGO Steigt als Assistent der Unternehmensführung beim BVB ein. Übernimmt ab 2006 drei Jahre als Geschäftsführer bei 1860 München. Seit 2012 in selber Funktion erfolgreich beim FC Augsburg tätig. © Imago Paul Steiner (r.) darf zwar jedesmal die Nationalhymne mitsingen - jedoch nur am Spielfeldrand. Er kommt bei der gesamten WM zu keinem Einsatz. © IMAGO Anzeige Steiner beendet seine Profi-Laufbahn kurz nach der WM. Ist von 1997 bis 2011 für die Videoanalyse bei Bayer Leverkusen und beim 1. FC Köln zuständig. Seitdem hat er im Fußball keinen Job mehr übernommen. Für Schlagzeilen sorgt er, als er in Köln einen Ladendieb überwältigt. © Imago Uwe Bein (r.) bestreitet die ersten vier Spiele der DFB-Elf in der Startelf. Einmal darf der Mittelfeldspieler dabei ein Tor bejubeln - nämlich gegen die Vereinigten Arabischen Emirate © IMAGO Bein wird 2005 für ein halbes Jahr Manager bei Kickers Offenbach. Seitdem ist er in den "Kidsactive"-Fußballschulen von Frank Mill tätig und ist Eintracht-Frankfurt-Botschafter. Seine Tochter ist mit Profi Danny da Costa verheiratet. © Imago Günter Hermann steht sinnbildlich für den Feldspieler ohne WM-Einsatz - obwohl auch Steiner und Frank Mill nicht spielen. Am Ende darf er sich trotzdem Weltmeister nennen. © IMAGO Anzeige Hermann übernimmt 1996 in Osterholz-Scharmbeck ein Sportgeschäft und führt den VSK zwischen 2001 und 2014 von der Bezirksliga bis in die Oberliga. Ist von Mai 2014 bis Juni 2015 Trainer des Regionalligisten FC Oberneuland und seitdem dort Sportlicher Leiter. © Imago Thomas Häßler schießt Deutschland mit seinem Tor gegen Wales erst zur WM in Italien. Dort ist er eine feste Größe und spielt auch im Finale gegen Argentinien durch © IMAGO Nach seinem Karriereende 2004 in Österreich arbeitet er in Nigeria als Co und für den 1. FC Köln als Techniktrainer. Seit 2019 trainiert er den BFC Preußen in seiner Heimatstadt Berlin und ist Werbefigur eines Wettanbieters © Imago Pierre Littbarski ist ebenfalls eine feste Größe im DFB-Team. Seine Bilanz bei der WM: Sechs Einsätze und ein Tor - gegen Kolumbien. © IMAGO Anzeige Littbarski arbeitet nach der aktiven Karriere erfolgreich im Ausland. In Deutschland bei seinen Stationen in Duisburg, Wolfsburg und Leverkusen weniger erfolgreich. Seit 2018 Markenbotschafter beim VfL Wolfsburg. © Imago Lothar Matthäus ist der dritte Feldspieler, der keine WM-Minute verpasst. Mit vier Treffern wird er zudem Deutschlands erfolgreichster Torschütze. Die WM 1990 ist angefangen mit der Gala gegen Jugoslawien sein Turnier © IMAGO Als Nationaltrainer unter anderem in Ungarn und Bulgarien aktiv. Heute ist Matthäus als TV-Experte tätig. In der Bundesliga darf er dagegen nie als Trainer arbeiten - wohl auch aufgrund seiner privaten Skandale. © Imago Andreas Möller erlebt die WM vorrangig von der Seitenlinie aus. Für ihn reicht es lediglich für zwei Kurzeinsätze, unter anderem gegen Jugoslawien. © IMAGO Anzeige Als Spieler gewinnt Möller nahezu alles. Als Trainer jedoch nur unterklassig aktiv. Nach seinem Rücktritt als Manager von Kickers Offenbach im Jahr 2011 arbeitet er als Co-Trainer der ungarischen Nationalmannschaft. Kürzlich nimmt ihn der DFB in die Hall of Fame auf. © Imago Olaf Thon (l.) darf 1990 bei zwei Spielen mitwirken. Im Halbfinale gegen England (Bild) trifft er schließlich den entscheidenden Elfmeter - und das "kühl bis ans Herz", so sagte es damals TV-Kommentator Dieter Kürten. © IMAGO Als einer der "Eurofighter" ist Thon von 2005 bis 2008 Aufsichtsratmitglied bei Schalke 04. Trainiert ab 2010 eineinhalb Jahre den Fünftligisten VfB Hüls. Danach als Kolumnist und SPORT1-Experte tätig, ist regelmäßiger Gast im SPORT1-Fantalk. Fordert jüngst Joachim Löws-Rücktritt. © Imago Der junge Jürgen Klinsmann absolviert alle Spiele bei der WM. Mit drei Toren hat er zudem maßgeblichen Anteil am Erfolg des DFB-Teams. Vor allem das Achtelfinale gegen die Niederlande ist nach Rudi Völlers Platzverweis sein Spiel. © IMAGO Anzeige Klinsmann übernimmt 2004 das DFB-Team und legt den Grundstein für das "Sommermärchen" bei der Heim-WM 2006. 2011 bis 2016 ist er Nationaltrainer der USA. Im November 2019 steigt er im Aufsichtsrat bei Hertha BSC Berlin ein, übernimmt wenig später auch als Trainer und schmeißt alle Posten im Februar hin. © Imago Frank Mill (r.) ist einer von drei Feldspielern, die keine Minute auf dem Feld stehen. Die einzigen Zweikämpfe führt er im Training oder beim Laktattest. © IMAGO Mill wird 1996 Manager bei Fortuna Düsseldorf, muss aber nach nur einer Saison wieder gehen. Gründet und leitet danach die Fußballschule "Kidsactive". © Imago Karl-Heinz Riedle muss sich bei der WM hauptsächlich mit der Joker-Rolle zufrieden geben. Bei seinen vier Einsätzen kommt er drei Mal von der Bank. Im Halbfinale gegen England verwandelt er einen Elfmeter. © IMAGO Anzeige Riedle arbeitet nach der aktiven Karriere als Sportchef, unter anderem bei Grashopper Zürich. Findet zudem Erfolg als Geschäftsmann. Er betreibt ein Hotel im Allgäu, leitet ein Fußball-Camp sowie eine Sport- und Eventagentur. © Imago Rudi Völler gehört in Italien zu den Leistungsträgern, holt im Endspiel auch den entscheidenden Elfmeter raus. "Tante Käthe" erzielt drei Turniertreffer und fehlt nur im Viertelfinale rotgesperrt- nach dem Spuck-Eklat um Frank Rijkaard. © IMAGO Völler wird 2000 Teamchef der Nationalmannschaft und 2002 Vize-Weltmeister - in Erinnerung bleibt aber auch sein "Weißbier-Ausraster" auf Island. Von 1996 bis 2018 mit Unterbrechungen als Sportdirektor in Leverkusen tätig und seitdem Geschäftsführer. © Imago

"Wir sind uns einig, dass die 90er-Elf und der DFB zusammengehören, um in der Zukunft gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen. Wenn Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger und einige andere, wie ich auch, kritisch anmerken, wie die Situation ist, wie Fußball gespielt wird, dass man sich einen moderneren Fußball vorstellt, dann sollte er sich Gedanken machen. Das tut er auch. Er darf aber nicht umkippen und jetzt sagen ihr habt recht, das erwartet auch keiner. Er muss Taten folgen lassen, auf dem Platz, das ist entscheidend", sagte Thon.

