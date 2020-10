Nations League: Einzelkritik und Noten zu Deutschland - Schweiz

MATTHIAS GINTER (bis 77.): In der Viererkette startete er neben Rüdiger in der Innenverteidigung. Im Spiel nach vorne schaltete sich der Gladbacher immer wieder ein und probierte es oft mit Flanken aus dem Halbfeld. Vorm 2:0 irrte er in der Kette herum. Besser in Hälfte zwei. SPORT1-Note: 4 (Die Tabellen der Nations League)