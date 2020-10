Nations League: Stimmen zu Deutschland - Schweiz mit Löw, Schweinsteiger

Kai Havertz (Deutschland): "Wir sind heute nach mehreren Rückschlägen wieder dagewesen. Es war ein schwieriges Spiel, aber wir befinden uns noch in einem Prozess. Wir haben viele junge Spieler. Wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen. Wir haben eine gute Mentalität gezeigt, in der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt. Aber natürlich müssen wir in der ein oder anderen Situation besser und erwachsener verteidigen." ( Die Tabellen der Nations League )

Bastian Schweinsteiger lobte als TV-Experte in der "ARD": "Das ist ein besonderer Moment, das muss man erstmal schaffen. Toni hat es verdient, so viele Spiele zu machen in der Nationalmannschaft."

Yann Sommer (Schweiz): "Wenn man in dem Spiel dreimal vorne ist, kann man das Spiel auch gewinnen. In der ersten Halbzeit haben wir in der Offensive gut gespielt. Wir haben Deutschland zu Fehlern gezwungen. Aber letztendlich war das Resultat für uns in der Gruppe zu wenig. Die Ukraine hat gewonnen, jetzt brauchen wir zwei Siege aus zwei Spielen. Wir wollten Deutschland schlagen und haben dabei gute Ansätze gezeigt, aber es hat am Ende doch etwas gefehlt, um drei Punkte mitzunehmen."

Bastian Schweinsteiger (ARD-Experte): "Das Hin und Her hat mich teilweise an ein Eishockeyspiel erinnert. Serge Gnabry ist in absoluter Topform, das Tor macht er exzellent. Wir haben einen Offensivspieler mehr auf dem Platz gehabt, es war deshalb auch mehr Spielfreude da. Die Umschaltbewegung in die Defensive ist das große Problem. Man muss in der Abwehr zuerst ans Verteidigen denken und nicht ans Umschalten nach vorne. Wir haben in den letzten drei Länderspiele sieben Gegentore bekommen, davon sechs in diesem Stadion. Daran muss man arbeiten, um eine Chance bei der Europameisterschaft zu haben. Die Zeit ist nicht gegeben. Man muss die Abwehrreihe finden, von der man überzeugt ist. Man muss den Wortführer finden. Mir fehlt einer, der das Heft in die Hand nimmt in dieser Situation."