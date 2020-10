Nations League: Deutschland nach Abwehrpatzern 3:3 gegen Schweiz

Fatale Abwehrfehler und zauberhafte Tore - nach einer Achterbahnfahrt steigt bei der deutschen Nationalmannschaft der Druck auf Bundestrainer Joachim Löw. Mit der von Kritiker Bastian Schweinsteiger geforderten Viererkette und verändertem Offensivpersonal erreichte die DFB-Elf in der Nations League gegen die Schweiz nur ein 3:3 (1:2). Da Spanien zeitgleich überraschend mit 0:1 (0:0) in der Ukraine verlor , hätte das DFB-Team mit einem Sieg die Tabellenführung übernommen.

"Wir sind nach vielen Rückschlägen immer zurückgekommen, haben eine gute Moral bewiesen", sagte Torschütze Kai Havertz in der ARD : "Wir befinden uns noch immer in einem Prozess, haben eine junge Mannschaft. Wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen."

Süle nur auf der Bank

Löw zuckte zunächst mit den Achseln: "Wir haben einen Plan, und den ziehen wir durch." Allerdings wechselte er, was doch sehr für ein offenes Ohr sprach, seine Abwehrformation. Robin Gosens hinten links, der 100-Millionen-Euro-Mann Havertz in einer variablen Dreier-Offensivreihe und dessen Chelsea-Kollege Werner in der Spitze kamen neu ins Team.

Jubilar Kroos patzt vor dem 0:2

Kroos trug ein Sondertrikot mit der goldenen "100", er war einem Tor nahe (45.), Werner hätte mehr aus seinem Steilpass machen können (26.). Im Fokus stand aber schnell der Torhüter: Manuel Neuer musste in höchster Not gegen Xherdan Shaqiri retten (4.), nach dem folgenden Eckball stand Gavranovic alleine da. Sein Kopfball-Lupfer fiel hinter Neuer ins Tor. ( Die Tabellen der Nations League )

Dann schoss der Bayern-Torwart Haris Seferovic an, was beinahe zum 0:2 geführt hätte (15.): Mit der Konzentration war es ganz offensichtlich nicht weit her. Offensiv rochierten Havertz, Gnabry und Goretzka, das Mittelfeld wurde schnell überbrückt, doch die Räume am Strafraum waren mit wenigen Ausnahmen (Gosens, 35.) extrem eng. Die vielen, vielen Flanken und Chip-Bälle, zumeist von rechts, brachten wenig Ertrag.