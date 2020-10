Cristiano Ronaldo (Portugal) von Juventus Turin positiv auf Corona getestet

Der Angreifer von Juventus Turin befindet sich gerade bei der portugiesischen Nationalmannschaft. Am Sonntag hatte der Europameister von 2016 in Frankreich in der Nations League gespielt (0:0).

Am Mittwoch steht die nächste Partie in Portugal gegen Schweden (20.45 Uhr im LIVETICKER) an. Der 35-Jährige kann damit gegen die Skandinavier nicht mitwirken. Am vergangenen Sonntag stand Ronaldo noch in der Anfangsformation.