Thiago sagte FC Bayern wohl unter Tränen ab - Fotograf umsonst da?

"Es schien alles fix. Hasan hat die Gespräche mit seinem Berater geführt. Wir hatten den Eindruck, dass alle Konditionen so weit in Ordnung waren", sagte Karl-Heinz Rummenigge im SPORT1 -Interview Anfang Juli.

Doch ein Sinneswandel sorgte noch für den Abschied des 29-Jährigen in Richtung FC Liverpool.

Bayern-Fotograf umsonst da

Demnach sei Thiago im Juni in die Büroräume an der Säbener Straße gekommen, um - so dachten die Münchner Entscheidungsträger - den neuen Vertrag zu unterschreiben.