eSports-Organisation 100 Thieves steigen entgültig aus CS:GO aus!

Videobotschaft vom 100 Thieves CEO

Als Grund nennt der CEO "Nadeshot", seines Zeichens ehemaliger Call of Duty Profi, "Ambiguität, Vagheit und Unsicherheit" in der CS:GO-Szene. Hinzu kommt, dass aufgrund der Corona-Krise die meisten großen Turniere in Europa stattfinden, weit von dem Hauptquartier der Organisation in Los Angeles entfernt. Dazu kommt, dass es aufgrund des aktuellen Major-Systems kaum möglich ist, Spielerwechsel vorzunehmen. Die Organisation möchte die Spieler auch nicht in Europa unterbringen, sondern in ihrem Zentrum in Los Angeles beherbergen, um ständige völlige Unterstützung garantieren zu können.