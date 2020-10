Loris Karius: Jürgen Klopp riet zu Wechsel zu Union Berlin

Es war Jürgen Klopp, der ihm den entscheidenden Schubser gab. "Er hat gesagt, dass es ein guter Schritt ist und dass ich die Chance habe, mich hier auszuzeichnen", erzählte Karius am Dienstag. Der Teammanager des FC Liverpool riet dem in der Vergangenheit oft gescholtenen Torwart zu einem Neuanfang in der deutschen Heimat bei Union Berlin - und er könnte damit richtig liegen.

Liverpool-Patzer: "Zu negativ bewertet"

In Liverpool, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, hätte er als dritter Mann hinter den Brasilianern Alisson und Adrian um Spielminuten gezittert. Das ist Karius zu wenig. Er will Nummer eins sein und die Kritiker Lügen strafen.

Karius will Luthe verdrängen

Dafür muss er in dem einen Jahr, das er nun leihweise an der Spree verbringt, an Berlins anderem Torwart-Neuzugang Andreas Luthe vorbei. Das Verhältnis der beiden ist "super", sagte Karius. Doch er meldete auch klare Ansprüche an: "Ich bin natürlich hierhergekommen, um zu spielen, das ist klar."