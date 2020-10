Handball in Spanien: Ademar Leon - Erwin Feuchtmann über Maske und Boykott

Erwin Feuchtmann, früherer Handball-Bundesliga-Profi, ist fassungslos, in Spanien bei Ademar León mit einer Maske spielen zu müssen © Credit: SPORT1-Grafik/Imago

C. Paschwitz

Die Handballer von Ademar León müssen in Spaniens 1. Liga mit Maske spielen. Ex-Bundesliga-Profi Erwin Feuchtmann wütet - und kündigt bei SPORT1 einen Boykott an.

Inzwischen kann er wieder ganz gut durchschnaufen. Doch noch immer könnte Erwin Feuchtmann vor Wut in Schnappatmung geraten, wenn er auf das vergangene Wochenende und die irren Auswüchse von Maßnahmen für den Profisport im Zuge der Corona-Pandemie zurückblickt.

Da musste der frühere Bundesliga-Handballer des TBV Lemgo und VfL Gummersbach, heute in Spaniens höchster Spielklasse ASOBAL in Diensten von Ademar León, während der Partie gegen BM Sinfin (31:23) Maske tragen .

"Leute, die so etwas entscheiden, das derart an der Realität vorbeigeht, sind einfach nur Idioten", wütet der Deutsch-Chilene Feuchtmann, als ihn SPORT1 telefonisch auf der iberischen Halbinsel erreicht.

Sämtliche Akteure - einschließlich Schiedsrichter - waren kurz zuvor dazu verpflichtet worden, nur noch mit Mund-Nasen-Schutz aufzulaufen. Hintergrund ist ein Beschluss des spanischen Bundeslandes Castilla y León, der jede Hallensportart betrifft, in der es zu Körperkontakt mit dem Gegner kommt.

Im SPORT1 -Interview spricht Feuchtmann über das bizarre Erlebnis und die Folgen. Zugleich kündigt der 30 Jahre alte Rückraum-Shooter Widerstand und Protest an, sollte die Maßnahme ihn und sein Team erneut betreffen.

Feuchtmann über Handball mit Maske

Erwin Feuchtmann: Es war unglaublich, einfach nur wie bei Idioten. Dümmer geht es einfach nicht. Wenn man nicht richtig atmen kann, dann kann man auch nicht spielen. Wie soll so etwas in einem Kontaktsport wie Handball denn funktionieren? Und stellen Sie sich außerdem mal vor, wie das ist, ständig im Gesicht die Maske zu richten mit Patte an den Händen (Harz, der im Handball verwendet wird, um dem Ball Grip zu verleihen, Anm. d. Red.).