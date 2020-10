Mainz gegen Leverkusen und Gladbach vor nur 250 Zuschauern

Gegen Stuttgart waren in Mainz 3.403 Fans zu Gast © Imago

Als Reaktion auf die stark ansteigenden Inzidenzwerte dürfen gemäß dem neuesten Beschluss der Stadt Mainz am Samstag (15.30 Uhr) lediglich 250 Fans in die Opel Arena. Die gleiche Regelung gilt für das Heimspiel am 24. Oktober gegen Borussia Mönchengladbach.