Julian Schieber: Bundesligakarriere nach FCA-Ausbootung wohl vorbei

Heute, achteinhalb Jahre später, steht Julian Schieber vor dem Ende seiner Bundesligakarriere. Beim FC Augsburg wurde er nach nur elf Spielen in zwei Jahren aussortiert. Ein anderer Verein, der auf seine Dienste zählen würde, ist nicht in Sicht.

Schieber: Entsetzen, Enttäuschung und Wut

Sein Trainer meldete unter anderem die Bedenken an, dass Schiebers Körper den Belastungen des Bundesligafußballs nicht mehr gewachsen sei. Bis zum Vertragsende im kommenden Sommer geht es für den ehemaligen U21-Nationalspieler erstmal zur Reservemannschaft: "Ich will fit werden und Spaß haben, vielleicht kann ich dem einen oder anderen jungen Spieler helfen. Ich sehe mich in der Vorbildrolle." Was danach kommt, ist ungewiss.