Anzeige

Formel 1, Red Bull: Helmut Marko auf Distanz zu Albon - was geht mit Hülkenberg? Hülkenberg lauert: Folgt er Albon?

Duo Schumi/Kimi? Darum wäre das die perfekte Kombination bei Alfa Romeo

C. Paschwitz

Red-Bull-Boss nimmt im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 Stellung zur Situation von Alex Albon. Wird Nico Hülkenberg der neue starke Mann hinter Verstappen?

Wirklich rund laufen will es einfach nicht zwischen Red Bull und Alex Albon. (DATENCENTER: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Beim Grand Prix der Eifel wurde dem Formel-1-Piloten nach anfänglichem Wirbel um ein zunächst nicht eindeutiges Corona-Testergebnis diesmal das vorzeitige Aus wegen eines technischen Defekts zum Verhängnis.

Anzeige

Die Kritiker hatten sich da zuvor eh schon längst wieder zur Wort gemeldet, nachdem Albon in der Anfangsphase ein übler Verbremser unterlaufen war, durch den er einen frühen Stopp einlegen musste.

Mehr noch: Später war der 24-Jährige auch noch in eine Kollision mit Daniil Kvyat verwickelt - und hatte sich von dem AlphaTauri-Fahrer dafür einiges anhören dürfen: "Albon hat mir mein Rennen ruiniert. Das hat er ziemlich schlecht eingeschätzt. Ich glaube, er war ein bisschen aufgeschmissen und ahnungslos, was er mit seinem Auto anstellen sollte."

Red Bull: Albon hinter Verstappen abgemeldet

Kurzum: Im zweiten Cockpit hinter Max Verstappen ist Albon mehr abgemeldet, als ihm und seinem Rennstall lieb sein dürfte angesichts von bisher höchst durchwachsener Saison-Performance - daran ändert auch sein erster Podiumsplatz vor einem Monat beim Großen Preis der Toskana wenig.

Wenig verwunderlich insofern auch, dass Helmut Marko ausweichend antwortet, wenn es um die Einschätzung und Perspektiven seines britisch-thailändischen Rennfahrers geht.

Im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 erklärte der Red-Bull-Motorsportberater nun: "Albon muss performen. Dann bleibt er. Wir schauen uns das weiter an. Außerhalb unseres Kaders - das kann man ja so klar sagen - stehen nur Nico Hülkenberg und Sergio Perez (Racing Point, Anm. d. Red.) zur Verfügung. Ich glaube grundsätzlich, dass kaum jemand näher als bis auf drei Zehntel an Max Verstappen rankommt. Das schafft Albon an guten Tagen auch."

Nach seinem bevorstehenden Aus bei Ferrari hat Sebastian Vettel für das kommende Jahr endlich ein neues Cockpit gefunden. Am Donnerstag gab Racing Point bekannt, dass Vettel der neue Fahrer im Team und Sergio Perez ablösen wird. Doch wohin verschlägt es nun den Mexikaner, und schafft Mick Schumacher schon im kommenden Jahr den Einstieg in die Königsklasse? SPORT1 zeigt das Fahrerkarussell 2021 © SPORT1-Grafik: Haira/Tirl/Imago/Getty Imges/iStock MERCEDES: Bei den Silberpfeilen wird sich in der kommenden Saison nicht allzu viel ändern. Valtteri Bottas hat Anfang August seinen Vertrag um ein weiteres Jah verlängert © Getty Images Bei Lewis Hamilton ist zwar noch nichts fix. Allenthalben geht man aber davon aus, dass die Verlängerung des Vertrags nur noch Formsache ist. Darauf ließen die jüngsten Aussagen von Motorsportchef Toto Wolff schließen © Getty Images FERRARI: Ende des vergangenen Jahres hat die Scuderia Nägel mit Köpfen gemacht und Charles Leclerc bis 2024 an sich gebunden. Der Monegasse ist der Mann der Zukunft bei Ferrari - auch wenn bei der aktuellen Stärke des Autos der WM-Titel weit entfernt ist © Getty Images Anzeige Der neue Teamkollege von Leclerc bei Ferrari ab der Saison 2021 steht auch schon fest. McLaren-Pilot Carlos Sainz jr. erhält einen Zweijahresvertrag bei der Scuderia und ersetzt dort Vettel. Ob es mit dem Spanier bei der Scuderia wieder aufwärts geht? © Getty Images RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache so gut wie klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig bis 2023 als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images Und auch Alexander Albon sollte spätestens nach dem Vettel-Wechsel zu Racing Point beziehungsweise Aston Martin sicher im Sattel sitzen. Allerdings ließ Teamchef Christian Horner am Rande des Mugello-Qualifyings aufhorchen. Auf die Frage, ob Pérez eine Option für das Team sei, sagte er: "Alex ist natürlich unsere Priorität. Aber es gibt noch andere starke Fahrer, wie Nico Hülkenberg, der nach einem Cockpit sucht." © Getty Images RACING POINT, ab 2021 ASTON MARTIN: Die rosa Flitzer bekommen in der nächsten Saison einen neuen Namen - und mit Vettel "007" auch einen neuen Fahrer © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/iStock Anzeige Schon einen Tag zuvor hatte Racing Point das Aus von Sergio Pérez offiziell verkündet. Nach SPORT1-Informationen konnte das Team dem Mexikaner ohne Abfindung kündigen, wenn er nach dem Italien-GP in der WM hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll liegt - was der Fall war. Dennoch werde er jetzt ganz entspannt abwarten, was sich ergebe, so Pérez am Rande des Toskana-GP © Imago Lance Stroll muss sich aufgrund seines finanzsstarken Vaters Lawrence Stroll, der das Team finanziert, keine Sorgen um sein Cockpit machen und wird 2021 zusammen mit Vettel eine interessante Fahrerpaarung bilden © Getty Images MCLAREN: Der Vertrag von Lando Norris wurde erst im vergangenen Jahr bis 2022 verlängert und auch das zweite Cockpit ist besetzt © Daniel Ricciardo wechselt zum Beginn der kommenden Saison von Renault zu McLaren © Anzeige RENAULT, ab 2021 ALPINE: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für das französische Werksteam, das zukünftig unter der Bezeichnung "Alpine" firmiert © Getty Images An seiner Seite fährt Esteban Ocon. Der Franzose kam vor der Saison 2020 als Ersatz für Nico Hülkenberg und ist bis einschließlich 2021 gebunden © Getty Images ALPHA TAURI (ehemals Toro Rosso): Bei dem neu benannten Rennstall ist noch kein Fahrer für die nächste Saison offiziell bestätigt. Aktuell sitzen Daniil Kvyat... © Getty Images ... und der Franzose Pierre Gasly am Steuer der beiden Boliden. Ihre Verträge wurden aber noch nicht verlängert. Ob Pérez hier andocken kann, ist fraglich. Schließlich setzt das Junior-Team von Red Bull auf Nachwuchstalente © Getty Images Anzeige ALFA ROMEO: Bei Alfa Romeo verhält es sich ähnlich wie bei Alpha Tauri. Für die nächste Saison ist noch kein Fahrer offiziell bestätigt. Die aktuellen Fahrer Kimi Räikkönen... © Getty Images ... und Antonio Giovinazzi haben noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Ob der finnische Ex-Weltmeister und der Italiener bleiben, ist noch völlig unklar, zumal nicht nur Pérez auf ein Cockpit schielen dürfte © Getty Images Auch Mick Schumacher zählt mittlerweile zu den gehandelten Fahrern. Denn Teamchef Frederic Vasseur kündigte zuletzt bei Sky vielsagend an: "Ich denke, er wird vor dem Saisonende die Möglichkeit haben, ein Formel-1-Auto zu testen." © Imago Micks Onkel Ralf Schumacher bringt sogar eine rein deutsche Paarung bei den Italienern ins Spiel. "Ich glaube, dass sie nach zwei neuen Fahrern Ausschau halten, nach einem routinierten Mann und nach einem vielversprechenden jungen. Vielleicht laufen ja schon Verhandlungen mit Nico Hülkenberg", sagte er bei Sky. Hülkenberg kam in diesem Jahr bei zwei GPs für Pérez im Racing Point zum Einsatz © Imago Anzeige HAAS: Auch die US-Amerikaner stehen noch ohne feste Cockpits für 2021 da. Da könnte sich die Tür ebenfalls noch öffnen. Weder Romain Grosjean... © Getty Images ...noch Kevin Magnussen haben die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images WILLIAMS: Klarheit gibt es dagegen bei Williams. Der Brite George Russell, der einen Vertrag bis Ende 2021 besitzt, wird ebenso beim Team aus Grove bleiben... © Getty Images ... wie der Kanadier Nicholas Latifi Während des Ungarn-Grand-Prix 2020 wurde die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit beiden Fahrern auch offiziell verkündet © Getty Images

Immerhin kein kompletter Abgesang auf Albon, doch mitnichten echte Rückendeckung. "Solange Albon im grünen Bereich ist, ist kein Cockpit bei uns frei", fügte Marko an. (Rennkalender der Formel 1 2020)

Anzeige

Red Bull: Mit Albon Platz zwei möglich?

Die Frage bleibt allein: Ist Albon, der in den vergangenen Monaten von diversen Experten immer wieder die F1-Reife abgesprochen bekam, im so genannten grünen Bereicht für ein Team wie Red Bull und dessen Ansprüche?

Nico Rosberg verneint das, attestiert Albon, "an diesem Wochenende sehr, sehr schlecht gefahren" zu sein. "Er war langsam, hat so viele Fehler gemacht, und das ist das Gegenteil von dem, was er im Moment braucht. Er braucht ein gutes Ergebnis, um seinen Sitz zu sichern, und mit dem heutigen Tag sieht es nicht so aus, als würde er ihn behalten können."

Alexander Albon erlebt schwierige Zeiten bei Red Bull

In Zahlen heißt das auch: 64 Punkte hat der Youngster in dieser Saison eingefahren - im Vergleich zu 147 bei Verstappen.

"Red Bull braucht mehr von Albon. Sie brauchen mehr von einer Nummer zwei, denn die Tatsache, dass Mercedes die Konstrukteurswertung in ein paar Rennen gewinnen kann, Max aber innerhalb von 10 Punkten von Valtteri Bottas in der Fahrerwertung liegt, zeigt, was mit diesem Paket möglich ist", erklärte etwa der frühere Formel-1-Pilot Paul di Resta.

Zumal auch Marko im AvD Motorsport Magazin offen formulierte: "Wir sehen eine Chance auf den zweiten Platz."

Hamilton gewinnt Eifel-Grand-Prix - Hülkenberg mit sensationellem Comeback

Red Bull: Was geht mit Hülkenberg?

Es bleibt spannend, ob diesem Unterfangen mit Albon funktionieren kann nach dessen unterm Strich bislang wenig ruhmreichen Saison:

Anzeige

"In Sotschi war leider kein sehr gutes Ergebnis", so Marko nach dem Nürburgring-Rennen, "aber hier war es im Rahmen des Möglichen und auch die Distanz zu Max im vertretbaren Rahmen."

Der Red-Bull-Macher fügte an: "Wir sind uns aber bewusst, wenn Albon den Druck nicht standhält, können wir es uns im WM-Kampf nicht leisten, praktisch nur mit einem Auto unterwegs zu sein."

In den Topzeiten von 2010 bis 2014, als Red Bull Konstrukteursweltmeister wurde, hatte das Team mit Mark Webber (bis 2010 bis 2013) und Daniel Ricciardo (2014) starke Fahrer, die Leader Vettel sogar Druck machen konnten.

Nun scheint nach Markos Aussagen das zweite Cockpit offen für personelle Alternativen, eine hieße Hülkenberg: Der Aushilfsfahrer stand bereits am Nürburgring dicht davor, für Albon in die Bresche zu springen.

"Wir waren bereits am Freitag mit Hülkenberg im Gespräch", so Marko mit Blick auf die Irritationen um Albons Testergebnis.

So aber fuhr der 33 Jahre alte Deutsche schließlich zum nunmehr dritten Mal für Racing Point, überzeugte von Startposition 20 aus mit einer eindrucksvollen Aufholjagd bis auf Platz acht und damit in die Punkteränge.

Deutscher Formel-1-Star verlobt sich mit diesem Model

Marko: Vielleicht den Weg anderer gehen

"Wir mussten nie am Markt fertige Stars einkaufen, sondern wir haben unsere jungen Fahrer über unser Junior-Team reif für ein Topteam gemacht", sagt Marko.

Anzeige