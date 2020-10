Real Madrid beobachtet Erling Haalands Entwicklung beim BVB genau

In der vergangenen Spielzeit erzielte der Winter-Neuzugang für den BVB in 15 Bundesliga-Partien 13 Treffer, dazu kamen zusammen drei Tore in Champions League und DFB-Pokal.

In dieser Saison sind es bereits fünf Tore und zwei Assists in fünf Pflichtspielen für den BVB. Am Sonntag schnürte er zudem für Norwegen einen Dreierpack, ein anschließendes Foto mit Landsmann und Real-Star Martin Odegaard brachte Madrids Fans in Ekstase.