Bas Dost bestätigt Mourinho-Interesse und schließt Wechsel aus

Für Dost entspricht diese Ausbeute eher dem eigenen Anspruch als seine Leistungen in der Vorsaison: "Für mich sind diese Tore normal, ja. Deswegen war ich doch so genervt, dass ich in meiner ersten Saison nicht geliefert habe. Jetzt habe ich in der Liga nach drei Spielen zwei Tore, und genau da muss ich weiter machen. Am Ende vierunddreißig Spiele und acht Tore zu haben, reicht nicht.", sagte er der Bild.